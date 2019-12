L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic, es reuneix amb les associacions de pacients per a incorporar les seues propostes a la investigació

Connect on Linked in

Més de 500 professionals d’INCLIVA desenvolupen, a través de 38 grups, una labor investigadora traslacional, que permet portar els resultats del laboratori al llit del malalt.



El Dr. Andrés Cervantes, director d’INCLIVA, destaca el paper clau d’aquestes associacions en el desenvolupament d’una ‘investigació responsable’ per a millorar el sistema de salut i la qualitat de vida dels pacients.

L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, va convocar ahir als representants de les associacions de pacients de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de conéixer de primera mà les seues principals demandes i inquietuds i incorporar-les a les línies d’investigació actuals i futures, afavorint l’avanç en la medicina personalitzada.



Al voltant de 50 representants d’una vintena d’associacions de pacients van assistir a l’acte, organitzat com una primera trobada, de caràcter general, per a l’intercanvi de coneixement i experiències amb els investigadors. Aquesta presa de contacte inicial tindrà la seua continuïtat, al llarg de 2020, en noves reunions més específiques entre associacions i grups d’investigació vinculats amb les seues patologies.



El Dr. Andrés Cervantes, director d’INCLIVA, va destacar, en l’acte celebrat ahir amb aquestes associacions, la necessitat de visibilitzar l’important paper que exerceixen en la societat i en el sistema sanitari per a garantir “la qualitat de la nostra investigació” i, conseqüentment, “la qualitat de vida dels nostres pacients”.



En aquest sentit, va dir que “un dels principis del que ara es coneix com a ‘investigació responsable’ és que la societat participe en tots els passos del desenvolupament d’un projecte d’investigació, on els pacients, i els seus representants, puguen subratllar les prioritats fonamentals”. “Estrényer els llaços amb les associacions de pacients –va afegir- és una de les peces clau del sistema de salut perquè s’involucren en les nostres línies d’investigació actuals i ens ajuden a proposar i a progressar en projectes de gran valor per al futur”.



El Dr. Cervantes va explicar als assistents l’activitat que desenvolupa INCLIVA, acreditat per l’Institut de Salut Carles III, que integra la labor investigadora de l’Hospital Clínic Universitari de València, la Facultat de Medicina de la Universitat de València i la Fundació Igenomix.



Un dels valors diferencials d’INCLIVA és la seua vocació investigadora clarament traslacional, ja que té com a objectiu portar els resultats del laboratori al llit del malalt i es basa en un contacte personal amb els pacients. Aquest tracte directe s’evidencia a través dels seus propis investigadors que, en la seua majoria, passen consulta diàriament, i de la Unitat d’Assajos Clínics Fase I d’Oncologia -on es prova per primera vegada en humans l’eficàcia d’un medicament en el tractament contra el càncer-, que acaba d’obtindre el certificat de qualitat ISO 9001, que la situa a l’avantguarda de la investigació oncològica espanyola.



En INCLIVA treballen, en l’actualitat, més de 500 professionals que desenvolupen els seus estudis a través de 38 línies d’investigació en les àrees d’oncologia, cardiovascular, metabolisme i reproducció.

Després de la presentació pel Dr. Cervantes de les principals línies investigadores d’INCLIVA, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) Llosa de Ranes va fer lliurament d’un donatiu destinat a la investigació de Càncer de Mama de la Dra. Ana Lluch, coordinadora del Grup d’Investigació de Biologia en Càncer de Mama d’INCLIVA.



A continuació, va tindre lloc una taula redona, moderada per Vicente de Juan –director econòmic d’INCLIVA, per a tractar sobre càncer de mama, cardiologia i malalties estranyes i les investigacions que s’estan desenvolupant en INCLIVA en aquestes àrees. La taula va comptar amb la intervenció, per a parlar de càncer de mama, de la Dra. Maite Martínez, del Grup d’Investigació de Biologia en Càncer de Mama d’INCLIVA, i d’Elvira Monferrer, de la Fundació Le Cadó. En l’àmbit de cardiologia, va intervindre Pedro Pablo Simón, d’APICEC (Associació de Pacients amb Insuficiència Cardíaca i Malalties Cardiovasculars de la Comunitat Valenciana). De les malalties estranyes van parlar Federico Pallardó, coordinador del Programa d’Investigació transversal en Malalties Estranyes d’INCLIVA; Rosa Noguera, del Grup d’Investigació Traslacional de Tumors Sòlids Pediàtrics d’INCLIVA; i Juan Carlos González Coll, representant de la Federació de Malalties Estranyes (FEDER) de la Comunitat Valenciana.

Campanya ‘Jo done suport a la investigació’

Les trobades amb les associacions de pacients s’emmarquen en la campanya de conscienciació d’INCLIVA que, sota l’eslògan ‘Jo done suport a la investigació’, incideix en la importància de la investigació sanitària per a garantir una assistència de primer nivell en l’àmbit de la sanitat pública i aconseguir, d’aquesta manera, salvar cada vegada més vides.