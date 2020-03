L’Institut Valencià de Cultura continua amb la seua activitat llevat de l’homenatge a Celia Mur

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El concert homenatge s’havia de celebrar dissabte 14 al Teatre Principal de València

La resta de la programació de l’IVC a Alacant, Castelló i València continua, a hores d’ara, amb normalitat

L’Institut Valencià de Cultura continua amb la seua activitat normalitzada seguint les recomanacions determinades pel Ministeri de Sanitat per a la Comunitat Valenciana referents a l’activitat en l’àmbit cultural en relació a les mesures que s’estan duent a terme respecte al Covid-19. Cal recordar que ens trobem davant d’una emergència sanitària internacional i que, per tant, totes les mesures que s’han de prendre han de seguir les directrius de les autoritats sanitàries.

En aquest cas, el nostre territori no es troba, a hores d’ara, entre les zones d’alta transmissió a l’Estat espanyol. La Comunitat Valenciana està en una fase de contenció seguint els criteris tècnics, científics i de salut pública.

És per això que les programacions de l’Institut Valencià de Cultura a Alacant, València i Castelló continua, a hores d’ara, amb total normalitat.

En aquests moments solament s’ha ajornat el concert homenatge a Celia Mur, que s’havia de celebrar dissabte 14 de març al Teatre Principal de València.

Aquesta determinació s’ha pres perquè entre els participants en l’homenatge a aquesta cantant, desapareguda recentment, hi ha persones que formen part del Cor de l’IVO, que va fundar la mateixa Celia Mur. El fet que aquest cor està integrat per persones vulnerables des del punt de vista sanitari, tant els metges com els psicòlegs, els han recomanat romandre a casa i evitar l’exposició pública.

L’IVC està en contacte amb l’organització del Festival de Jazz de València per tal de reubicar aquest concert homenatge, que espera poder comptar amb la presència del Cor de l’IVO i l’amplíssim elenc d’artistes que volien retre homenatge a una de les veus més destacades del ‘jazz’ estatal i valencià.

D’altra banda, continuen les funcions de la producció ‘Godot’ al Teatre Rialto i les sessions de la Filmoteca.

A l’Espai d’Art Contemporani de Castelló s’inaugura hui l’exposició ‘Una veu / una imatge’, es manté l’horari habitual del Museu de Belles Arts de Castelló i al Teatre Principal de Castelló es representa ‘Per davant i per darrere’ el dimarts 17 de març.

Al Teatre Arniches d’Alacant continuen hui les sessions de Filmoteca i els espectacles teatrals dels dies 13, 14 i 15 de març, que estan programats amb normalitat: ‘@Rita_Trobador’ d’Esclafit Teatre, ‘Eh Man hé. La mecánica del alma’ i ‘La poubelle plus belle o trash’ de Zero en conducta.