L’Institut Valencià de Cultura obri la presentació de candidatures per a la tercera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana

Els grups i professionals valencians de la música es poden inscriure en línia i presentar les seues candidatures fins al 31 d’octubre

La gala de lliurament de la tercera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana tindrà lloc el 9 de desembre a Alacant

La Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura obri el termini de presentació de candidatures per a la tercera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que es lliuraran a Alacant el 9 de desembre.

Des del 22 de setembre al 31 d’octubre, els grups i músics valencians i valencianes de tots els estils que hagen presentat disc, hagen estrenat un vídeo musical o hagen fet una gira entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020 es poden inscriure per a participar mitjançant un formulari en línia en el qual poden pujar tota la informació relativa al seu treball.

Amb aquesta primera fase de presentació de candidatures es posa en marxa la maquinària dels tercers Premis Carles Santos de la Música Valenciana. El guardó és l’estatueta que reprodueix el piano intervingut per Carles Santos anomenat ‘El piano que escolta’ realitzada al taller de l’escultor Jaume Espí. A més, els guanyadors del certamen tindran la possibilitat de formar part del Sonora Circuit de la Música Valenciana de l’any 2021.

Els Premis Carles Santos de la Música Valenciana atorgaran guardons en les 17 categories següents: artista o grup revelació, millor disc de cançó d’autor, millor disc de música de repertori, millor disc de recuperació de patrimoni musical, millor disc de músiques d’arrel, millor disc de fusió, mestissatge i urbana, millor disc de ‘jazz’, millor disc de pop, millor disc de ‘rock’, millor disc de música per a famílies, millor cançó, millor disseny, millor vídeo musical, millor gira, millor disc i premi d’honor. A més, es tornarà a incloure el premi del públic, que es decideix per votació popular en línia. Cada persona podrà votar només una candidatura i s’admetrà només un vot per IP.

Per tal de valorar els treballs presentats, es configuraran dos jurats específics i la llista de nominats als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020 es farà pública al mes de novembre.

El formulari per a inscriure’s es troba ja disponible en https://catalegmusicavalenciana.com/va/premis-carles-santos#–