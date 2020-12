L’Ivace lidera un projecte de creació d’una xarxa de comunitats energètiques locals en zones en risc de despoblació

Connect on Linked in

El projecte s’ha presentat al Ministeri de Transició Ecològica, que ha llançat una iniciativa per a identificar projectes singulars en el marc del Pla de recuperació



L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) està liderant, en col·laboració amb les diputacions provincials i l’Institut Tecnològic d’Energia (ITE), un projecte per a la creació d’una Xarxa de Comunitats Energètiques Locals en zones rurals en risc de despoblació.



Per a l’impuls d’aquest projecte, se seleccionaran entre 15 i 20 municipis de les tres províncies de la Comunitat, situats en aquelles comarques amb un major nivell de despoblació, per a impulsar en ells la creació de comunitats locals d’energia participades pels ajuntaments, la ciutadania i xicotetes empreses d’aquests municipis, lligades al desenvolupament de projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible.



El projecte preveu la implantació de plantes fotovoltaiques en aquests municipis i també un altre tipus d’iniciatives com la instal·lació de xarxes de calor (sistemes centralitzats de generació tèrmica que, mitjançant un sistema de xarxes, permeten la satisfacció de la demanda de calefacció i aigua calenta sanitària en habitatges unifamiliars, comunitats de veïns, etc.) i altres actuacions en l’àmbit de la mobilitat sostenible, com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.



El projecte està orientat a aconseguir la dinamització social i una elevada participació de la ciutadania en aquesta Xarxa de Comunitats Energètiques, i en ell s’està involucrant també a empreses, raó per la qual es preveu tota una bateria d’accions de difusió per a assolir la major dinamització social.



El pressupost estimat ronda els 5 milions d’euros



El pressupost per a desenvolupar aquest projecte s’estima en 5,2 milions d’euros. L’ITE serà l’encarregat de donar el suport tècnic als municipis, ja que, en ser municipis xicotets, no compten amb personal qualificat en aquests aspectes.



D’altra banda, la cooperativa elèctrica de Crevillent, Enercoop, que ja l’any passat va posar en marxa una comunitat energètica amb el suport de l’ajuntament de la localitat (Comptem), es perfila com l’entitat que prestarà un suport més diari, de gestió i administratiu.



Aquest projecte, liderat i coordinat per l’Ivace, ha sigut presentat al Govern central, ja que es considera que encaixa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.



El projecte s’ha presentat al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el qual ha llançat una preconvocatòria, denominada ‘Manifestació d’Interés’ per a identificar projectes singulars i localitzar projectes solvents amb impacte per al repte demogràfic i la lluita contra la despoblació.



En aquest sentit, l’impuls a la transició energètica s’erigeix com a palanca d’atracció d’activitat i població a partir de l’energia sostenible i assequible; incloent les comunitats energètiques com a part fonamental d’aquesta transició.



A través de les “manifestacions d’interés”, el Ministeri persegueix tindre un coneixement més ampli de projectes viables orientats a lluitar contra la despoblació i afavorir la cohesió territorial en els xicotets municipis, que s’estan duent a terme des de perspectives diverses, la qual cosa facilitarà el llançament de projectes d’impacte davant el repte demogràfic en el marc del Pla de Recuperació.



L’avaluació serà duta a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb els ministeris que impulsen els components als quals s’orienten els projectes presentats.



Pla d’Impuls a les Comunitats Energètiques



Cal destacar que una de les principals prioritats en matèria energètiques que s’ha marcat l’Ivace per a aquesta legislatura és l’impuls decidit a la implantació de Comunitats Locals d’Energia en el territori valencià, ja que fomenten la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brinden oportunitats d’ocupació, mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local.



A través d’aquesta mena de comunitats, la ciutadania es pot organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat.



En l’actualitat, el Ivace està ultimant l’elaboració d’un Pla de Foment de les Comunitats Locals d’energia en el nostre territori, per al qual ha comptat amb un grup de treball en el qual estan representades administracions públiques, sector energètic, consumidors i cooperativisme amb l’objectiu que siga resultat d’un disseny col·laboratiu, tindre així una visió compartida sobre les comunitats locals, identificar els principals reptes, oportunitats i línies d’actuació per a la seua implantació massiva en la Comunitat.