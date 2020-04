L’IVAM acosta les obres mestres de la Col·lecció a persones amb discapacitat auditiva per mitjà de la llengua de signes

Connect on Linked in

‘Signem la Col·lecció de l’IVAM’ és una iniciativa en col·laboració amb FESORD

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’art i la cultura de les persones amb diversitat funcional durant el període de confinament, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta una selecció de vídeos sobre les obres mestres de la Col·lecció del museu 1900-1950 comentades en llengua de signes espanyola (LSE) i amb música original creada per DJ Biano específicament per al projecte.

‘Signem la Col·lecció de l’IVAM’ és una activitat dirigida al conjunt de la comunitat sorda, tant a usuaris de llengua de signes com a persones que empren ajudes tècniques per a l’audició, que compta per a fer-ho amb una intèrpret professional gràcies a la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV).

L’IVAM ofereix aquest nou contingut en vespres del Dia Internacional dels Museus 2020, #DIM2020, que se celebra el pròxim 18 de maig i que enguany té com a lema ‘Museus per la igualtat: diversitat i inclusió’. Els museus enguany es marquen com a objectiu celebrar la diversitat, així com promoure eines per a identificar i superar els prejudicis en el que els museus mostren i en les històries que conten.

La primera obra de la Col·lecció de l’IVAM comentada en llengua de signes i disponible en la pàgina web del museu (ivam.es) i en el seu canal de YouTube és ‘La prosa del transsiberià i de la petita Jehanne de França’ (1913), de Sonia Delaunay-Terk i Blaise Cendrars, un llibre d’artista en què la pintora i l’escriptor van sumar les seues forces per a crear una obra híbrida que uneix poesia i pintura, escrita en vers lliure sota la forma d’una balada.

La segona peça d’aquest projecte és ‘Discos òptics. Retrorelleu’ (1935), de Marcel Duchamp, un dels artistes clau de l’art modern del segle XX. El vídeo explica amb detall aquesta obra, que es compon de sis discos pintats amb diversos motius que, en fer-los girar a una velocitat de 40-50 rpm, no sonaven, perquè es tractava “d’una música visual o una música per a sords”, com va assenyalar el mateix artista.

‘Signem la Col·lecció de l’IVAM’ pretén facilitar l’aprenentatge i el coneixement de les obres clau de l’art del segle XX pertanyents als fons del museu al col·lectiu de persones sordes. La presència d’una intèrpret en llengua de signes espanyola (ILSE) garanteix la plena accessibilitat per a aquesta comunitat.

El projecte forma part del conjunt de propostes educatives que, sota l’etiqueta #IVAMenpijama, vol estimular la creativitat i l’interés per l’art i, a més, oferir una alternativa a les activitats presencials durant aquest tancament temporal per la crisi de la Covid-19.–