L’IVAM celebra el Dia dels Museus amb la reobertura al públic, entrada gratuïta i activitats online

El museu ofereix en descàrrega gratuïta una publicació especial sobre dansa experimental

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) reprén la seua activitat dilluns que ve 18 de maig, Dia Internacional dels Museus #DIM2020, si les autoritats sanitàries ho permeten. El museu valencià reobri les seues portes al públic amb entrada gratuïta en el seu horari habitual de 10h a 19h.

El Dia Internacional dels Museus (DIM) pretén conscienciar sobre la importància dels museus com a mitjà per a l’intercanvi cultural i l’enriquiment de les cultures. Enguany, sota el lema ‘Museus per la igualtat: diversitat i inclusió’, el #DIM2020 es converteix en un punt de trobada per a celebrar la diversitat de perspectives que conformen les comunitats i promoure eines per a identificar i superar els prejudicis en el que els museus mostren i en les històries que conten.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’art i la cultura de les persones sordes i tenint present el lema del DIM d’enguany, l’IVAM presenta dues noves càpsules audiovisuals del projecte ‘Signamos la Col·lecció de l’IVAM. Càpsules audiovisuals de les obres mestres del museu per a persones sordes’ comentades en llengua de signes espanyola (LSE) gràcies a la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV).

Les dues obres de la col·lecció que es presenten noves en el canal de Youtube del museu són la icònica Femme au mirorir (1936-37) de Julio González i Composition Aubette (1927) de Sophie Taeuber-Arp, que se sumen a les dues càpsules ja de consulta online: La prosa del transsiberià i de la xicoteta Jeanne de França (1913) de Sonia Delaunay-Terk i Blaise Cendrars i Discos òptics. Rotorrelieve (1935) de Marcel Duchamp, proposant així una paritat de gèneres entre els i les artistes presentats.

L’IVAM també ha volgut celebrar el Dia dels Museus recordant el periple vital de les quatre sessions del cicle ‘Radicants. Dansa i altres espècies’ desenvolupades durant els anys 2017 i 2018 en el museu. Per a això, estarà disponible en la pàgina web del museu de manera gratuïta una publicació que repassa aquest cicle de dansa, pràctica, experimentació i pensament que realitza. Radicants pretén crear un espai d’investigació, experimentació i reflexió entorn del cos; un camp semàntic obert en el qual l’acció i el moviment adquireixen ple protagonisme.

Aquest any 2020 ve marcat per l’impacte que està tenint la pandèmia en els museus i centres culturals. En aquesta línia, l’IVAM presenta una conversa del director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, i la directora de Bombes Gens Centre d’Art, Nuria Enguita, sobre els reptes als quals s’enfronten els museus per la crisi del coronavirus, amb desafiaments com la protecció de les seues col·leccions, la seguretat i la salut del personal i els visitants, la cerca de respostes creatives i innovadores o el manteniment del compromís amb el públic en aquests temps difícils i incerts. La conversa estarà visible en el canal Youtube de l’IVAM el dia 18 de maig a les 17h.

El mateix dilluns 18 de maig l’IVAM té previst obrir al públic l’exposició Jorge Peris. Dark Man a lloms de l’Ocell de Foc, un projecte específic de l’artista d’Alzira realitzat per a la galeria 6 i expressament pensat en l’estructura de la pròpia sala expositiva. Jorge Peris revisa en aquest mostra els paisatges de l’Albufera que li van marcar durant la seua etapa de formació artística.

Aforament reduït i entrada gratuïta

La visita a l’IVAM podrà ser presencial, amb aforament reduït a un terç i amb unes condicions rigoroses per a garantir el compliment del protocol sanitari.

Les normes per a garantir una visita segura al centre d’art inclouen mecanismes de control d’accés, l’establiment de recorreguts per a garantir la distància interpersonal de dos metres, la instal·lació de panells de metacrilat en taquilles i taulells d’informació, així com la prohibició d’elements d’ús tàctil, com els fullets de sala. A més, l’IVAM proporcionarà gels hidroalcohólicos per a la seua aplicació i màscares d’ús d’un sol ús per a tots els visitants.

L’objectiu principal del museu, donada la situació provocada per la Covid-19, és obrir en condicions òptimes de seguretat i higiene perquè l’accés de visitants i treballadors siga segur.