L’IVAM incrementa el seu suport a la creació artística i la seua integració en l’entorn més pròxim

A través del programa ‘IVAM Produeix’ es promou la producció d’artistes vinculats al context local i nacional amb intervencions més enllà del mateix museu

L’IVAM és més que un conjunt de galeries on s’organitzen exposicions i s’hi exhibeixen obres de grans artistes universals. És més que l’edifici que alberga, conserva i restaura la col·lecció d’art modern i contemporani més important de la Comunitat Valenciana.

És una institució que estudia i difon el coneixement de l’art, que impulsa la creació d’obres i dona suport a l’experimentació a València dels llenguatges artístics més avantguardistes. Per a fer-ho, va nàixer en 2015 el programa ‘IVAM Produeix’, un programa que dona suport a la creativitat i que es fa en aquests moments més necessari que mai.

El Museu treballa en aquests moments amb els valencians José María Yturralde, Carlos Sáez i LaboLuz en un nou projecte artístic sobre l’exposició ‘Imaginarios mecánicos: el siglo de las máquinas en la colección del IVAM’. Les seues obres, de caràcter específic, ocuparan la pancarta de la façana i el ‘hall’ del museu amb obres basades en l’experimentació amb els mitjans digitals i les noves tecnologies.

A més, quan s’alce l’estat d’alarma i s’òbriga al públic el Jardí de l’IVAM, el Museu posarà en marxa accions i activitats per a vincular-se amb el seu entorn més pròxim, el barri del Carme, com la intervenció mínima, poètica i lúdica de l’artista resident a València, Fermín Jiménez Landa.

L’entorn social

Els projectes artístics d’‘IVAM Produeix’ depassen les seues fronteres físiques, ja que el Museu pretén superar els límits espacials de l’edifici o del seu jardí per a incloure’s directament en l’esfera social. L’IVAM es convertirà en un mediador per a reintroduir la producció artística en el teixit social, escoltant i responent a necessitats concretes de col·lectius de ciutadans. D’aquesta manera, el procés de realització de l’obra serà part directa de la vida pública.

L’IVAM, com a centre de producció, oferirà als i les artistes els mitjans i els recursos adequats per a la realització d’aquests nous projectes segons les seues particularitats i els acompanyarà en la investigació i la realització del projecte.

En aquests moments, ‘IVAM Produeix’ ja està treballant amb les artistes Asunción Molinos Gordo i Azucena Vieites en dos projectes en què s’estan implicant a col·lectius locals. Diverses trobades, taules de debat, cursos i tallers culminaran en la creació de diferents obres en espais públics de la ciutat de València.

L’any passat es va posar en marxa ‘Variacions sobre el plànol’, un projecte pilot en què un grup de creadors (Clara Boj i Diego Díaz, Miguel Ángel Fernández, Anais Florin, Anja Krakowski i Norberto Llopis) van començar a treballar amb diferents col·lectius del barri del Carme com ara veïns, persones que viuen en soledat, la biblioteca anarquista El Punt, el taller d’artesania de Pepe March, la plataforma La Muralla i la Fundació La Posta.

El projecte està comissariat per Juan Luis Toboso i Ángela Montesinos i està servint per a comprovar com el paper del Museu ha de ser el de la implicació amb el context que l’envolta i tindre una participació directa en els processos d’investigació i producció de les obres.

La idea de l’Institut Valencià d’Art Modern és incrementar la línia de treball d’‘IVAM Produeix’ i iniciar la producció de nous projectes en l’últim trimestre d’enguany ampliant el seu context geogràfic per a contribuir a sostindre el teixit artístic valencià i contribuir a la vertebració del territori.