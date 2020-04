L’IVAM ofereix la descàrrega gratuïta del còmic de Paco Roca per a celebrar el Dia del Llibre

Connect on Linked in

‘Diario del dibujante de El Dibuixat’ és un còmic que va realitzar el Premi Nacional del Còmic en exclusiva pel 30é aniversari del Museu

Amb motiu del Dia Internacional del Llibre, que se celebra el dijous 23 d’abril, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) proposa la descàrrega gratuïta d’un còmic del dibuixant Paco Roca a través de la seua pàgina web (www.ivam.es) i per temps limitat fins al 27 d’abril. ‘Diario del dibujante de El Dibuixat’ és un còmic que va realitzar el Premi Nacional del Còmic en exclusiva per al Museu en el qual conta els secrets i els misteris de l’exposició ‘El Dibuixat’, que es va poder veure en la galeria 6 durant l’any 2019.

“Es tracta d’un diari en el qual es relata la vida de l’IVAM i conta la història de com el vaig veure nàixer fa 30 anys quan estudiava a l’Escola d’Arts i Oficis, com veníem ací admirats per l’edifici i les exposicions i com a través del treball en el Museu es va idear la meua exposició”, ha assenyalat l’il·lustrador valencià Paco Roca sobre la historieta que narra en vinyetes el procés creatiu de l’exposició ‘El Dibuixat’.

El còmic desgrana com va sorgir el projecte de l’exposició, les reunions de Paco Roca amb el director José Miguel G. Cortés i el comissari Álvaro Pons, explicacions sobre les funcions dels diferents departaments del Museu o anècdotes dels visitants, en un homenatge de l’il·lustrador valencià pel 30é aniversari de l’IVAM. Les vinyetes també recreen espais singulars del Museu, com les cambres que custodien les obres d’art o els magatzems de trànsit de les peces.

Amb aquesta iniciativa, l’IVAM ofereix als usuaris la possibilitat de gaudir del còmic durant el confinament per la pandèmia. Aquesta proposta forma part del conjunt d’activitats que, amb l’etiqueta #IVAMdesdecasa, ha posat en marxa el Museu mentre manté les seues portes tancades al públic per la crisi sanitària.

‘Diario del dibujante de El Dibuixat’ també està a la venda com a catàleg a la botiga en línia de l’IVAM (https://tienda.ivam.es/) a un preu de 3 euros. Aquesta versió en paper compta amb fotografies exclusives de Juan García Rosell en una cuidada edició a color de 24 pàgines limitada a 1.500 exemplars.

La botiga en línia de l’IVAM és una pàgina de visita obligada per als amants de les publicacions d’art. Compta amb prop de 400 volums editats al llarg dels 30 anys de vida del Museu, que recullen des d’un catàleg de l’escultor valencià Andreu Alfaro de 1991 fins al catàleg raonat de Julio González, o publicacions per menys de 3 euros. La compra s’envia a qualsevol lloc del món, amb l’objectiu que aquestes edicions estiguen a l’abast de qualsevol particular o institució, independentment de la seua localització.