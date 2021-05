L’IVAM presenta una instal·lació interactiva del col·lectiu Laboratorio de Luz amb motiu del Dia dels Museus

Connect on Linked in

Creada específicament per al museu, està vinculada a l’exposició ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la col·lecció de l’IVAM’.

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, acompanyada de la directora adjunta, Sonia Martínez, juntament amb Trinidad Gracia, M. José Martínez de Pisón i Carlos García Miragall, membres del col·lectiu Laboratorio de Luz de la Universitat Politècnica de València, han presentat la intervenció audiovisual ‘24 Frames’ coincidint amb la celebració del Dia dels Museus.

“L’ICOM ens proposa enguany el lema ‘recuperar’ i ‘reimaginar’, unes paraules que impliquen ja una reconsideració, una re-tornada, una invitació a replantejar la idea d’institució viva i oberta”, ha comentat Nuria Enguita sobre el Dia dels Museus, una jornada per a “reflexionar sobre el paper de l’IVAM en l’ecosistema social en què vivim, visitant les seues exposicions i formant part d’aquest”.

La directora del museu ha destacat que l’IVAM “es construeix entre tots i totes; els museus han de tornar a convertir-se en llocs de trobada, en llocs per a la contemplació i per a l’aprenentatge, però també per a la convivència i la conversació, en llocs habitats”.

Amb aquest objectiu, l’IVAM ofereix una setmana d’activitats gratuïtes dirigides a tots els públics, tant al Centre Julio González com a la seu d’Alcoi, així com una nova instal·lació interactiva creada específicament per al vestíbul del museu i vinculada a l’exposició ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la col·lecció de l’IVAM’.

“La instal·lació està concebuda per a invitar l’espectador a veure el que normalment no es pot veure”, ha comentat M. José Martínez de Picó sobre la intervenció que combina imatges i sons pregravats d’espais interns del museu, com els conductes d’aire condicionat, la xarxa elèctrica o la informàtica, que reflecteixen altres imaginaris mecànics i tècnics que sustenten la col·lecció de l’IVAM. “Són dotze ordinadors que es comuniquen entre ells per mitjà del llenguatge de les màquines”, ha matisat Carlos García Miragall sobre el projecte.

‘24 Frames’ ha sigut concebut pel grup Laboratorio de Luz, que pertany a la Universitat Politècnica de València i està ubicat a la Facultat de Belles Arts. Des de 1990 funciona com un espai de trobada, estudi i investigació de principis artístics i expressius vinculats amb la llum. “Va sorgir de la mà de l’artista José M. Yturralde i va ser el primer grup d’investigació de les facultats de belles arts d’Espanya”, ha assenyalat Trinidad Gràcia.

En l’actualitat, els components del Laboratorio són Trinidad Gràcia, Emilio Martínez, Moisés Mañas, Carlos García Miragall, Francisco Sanmartín, Pepa L. Poquet, Paco Giner, María José Martínez de Pisón, Emanuele Mazza, Rubén Marín, Sergio Lecuona i Sergio Martín. Pertanyen a distints departaments i la seua participació varia en funció de la proposta que estiguen realitzant, i treballen entre el col·lectiu i l’individual, entre la investigació universitària i l’activitat artística, entre la producció de projectes i la difusió de textos.

Sonia Martínez, directora adjunta de l’IVAM, ha subratllat durant la presentació que “igual que Laboluz ens proposa visibilitzar algunes zones, accions i espais que normalment no es veuen, en la setmana dels museus des de l’IVAM volem visibilitzar accions que fugen de l’espectacular, perquè es mouen en l’esfera del pròxim, a vegades fins i tot de l’íntim, teixint, a poc a poc, vincles”.

Sonia Martínez ha destacat les visites mediades, les activitats per a famílies o les col·laboracions amb les Arts que tindran lloc al llarg d’aquesta setmana a l’IVAM. “Els museus han de treballar des de la seua pròpia especificitat, i possibilitar així la convivència de temps distints, però també de sabers distints, incloent-hi o recuperant alguns que no han tingut presència o accés al museu”, ha conclòs.