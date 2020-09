L’IVAM renova la imatge de la seua façana amb l’obra ‘Plàtan-siesta’, d’Artur Heras

Connect on Linked in

Artur Heras presenta la seua intervenció ‘Plàtan-siesta’ a l’Institut Valencià d’Art Modern

L’artista de Xàtiva i el diretor de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, han presentant hui la intervenció d’Artur Heras per a la façana del centre, que es podrà veure fins al 10 de març i substitueix l’anterior intervenció, de Miquel Navarro.

Per a José Miguel G. Cortés. “Artur Heras és un nom fonamental en el panorama artístic de les últimes dècades al País Valencià. És pintor, però també il·lustrador i dissenyador, ha treballat en projectes vinculats a l’urbanisme i l’arquitectura, i té una trajectòria molt sòlida i completa.”

La peça, un nou projecte ideat per Heras dins de la línia L’IVAM PRODUEIX, consisteix en una adaptació digitalitzada d’una tela de 1970 en la qual, després de cinquanta anys, el mateix Artur Heras versiona l’espai interior com van iniciar Kafka o Magritte.

La figura central d’aquesta pintura és un plàtan tombat sobre un llit tubular fent la migdiada.

Per a Artur Heras “el llit és, probablement, el símbol més oníric de tot els que hi ha en l’hàbitat quotidià de l’individu; és el lloc on naixen i moren, però també és allí on s’acomoden i somien. És sinònim de concentració humana en hospitals, aquarteraments i similars. Parla de la memòria, de la gravetat dels cossos sòlids, d’una matèria pesant que cal transformar en compte d’oblidar”.

Sobre la figura del plàtan dorment s’alça un gran símbol d’admiració, un cap en exclamació, que forma entre altres punts un petit mapa de constel·lacions, un forat per on es colen i desapareixen els somnis…

L’obra ocupa una superfície de 50 m² a la façana de l’IVAM i hi romandrà fins al 10 de març de l’any que ve. És una digitalització de l’acrílic ‘Plàtan-siesta’ de la col·lecció de l’autor, l’original de la qual té una mida de 130×150 cm

La sintonia entre Artur Heras i José Miguel G. Cortés ve de llarg. El director de l’IVAM ha recordat que “quan vaig conéixer Artur ell dirigia la Sala Parpalló de la Diputació de València, en la qual vaig tindre alguna participació. Ja en aquell moment Artur em va paréixer un gran artista i una gran persona, dotat d’una notable intel·ligència i una amplitud de mires”.

Dins del projecte EL IVAM PRODUCE, la façana de l’IVAM ha mostrat obres de destacats artistes com Miquel Navarro, que va ocupar l’espai fins ahir, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Cristina Lucas, Marina Núñez o Juan Hidalgo.

La crítica ha assenyalat el treball d’Artur Heras com una de les primeres manifestacions del nou realisme i l’art pop en les seues primeres obres exposades a València i en ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla, Munic, Ciutat de Mèxic, Pamplona, París o Perpinyà.

Entre les obres de la col·lecció de l’IVAM, hi ha la peça ‘Els set pecats capitals’, de 1971.–