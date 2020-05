L’IVC organitza el concurs de fotografia ‘Fotos per a un confinament’

Connect on Linked in

Els participants poden guanyar abonaments per al primer trimestre de la pròxima temporada del Teatre Arniches

Hi ha tres temàtiques diferents: la família, el barri i els menuts

L’Institut Valencià de Cultura ha organitzat un concurs de fotografia amb el títol ‘Fotos per a un confinament’. L’objectiu és acostar-se a les cases de tota la ciutadania per a poder veure com està vivint el confinament i que el públic puga compartir el seu entorn i la seua manera de percebre’l. Així podran mostrar la casa, el barri, com ho porten els més menuts…

El concurs té tres temàtiques diferents. Els concursants poden triar entre les categories #somfamília, #sombarri i #sommenuts. S’ha de pujar la foto i indicar la temàtica triada.

En #somfamilia volem saber com es viu el confinament explicat amb una imatge. Tot sol? En parella? Amb més família? Amb gos?

En #sombarri volem que els participants miren a l’exterior. Que es veu des de la finestra? Què passa al teu barri en aquesta primavera excepcional? Una imatge ho pot contar tot.

Per últim, #sommenuts està adreçat als més menuts de la casa, que també poden participar-hi. El públic de 0 a 12 anys pot enviar els seus dibuixos, mostrar el seu espai de joc, els deures de l’escola, què fan cada dia, què troben a faltar, tot això a través de la fotografia.

Els participants podran guanyar abonaments per al primer trimestre de la temporada 2020/21 del Teatre Arniches. Perquè tornarem, perquè no cancel·lem la cultura.

L’enllaç per a participar-hi és https://fapps.trisocial.com/Promocontest/index/?idPAGE=432653296836904&fb_app_id=270116146426857—