L’IVC projecta a la Filmoteca de València el clàssic de cinema negre ‘Que el cielo la juzgue’ de John M. Stahl

La Filmoteca de València reprén les projeccions cancel·lades en 2020 a causa de la pandèmia del cicle ‘Crims i ombres’

També recupera ‘Odio entre hermanos’ de Joseph L. Mankiewicz dins d’aquesta àmplia retrospectiva de cinema negre clàssic

La Filmoteca de València projecta el dissabte 13 de març, a les 18.00 hores, ‘Que el cielo la juzgue’ (1946), dirigida per John M. Stahl i protagonitzada per Gene Tierney i Cornel Wilde.

Amb aquesta sessió, l’Institut Valencià de Cultura reprén a la Filmoteca de València les projeccions cancel·lades en 2020 a causa de la pandèmia del cicle ‘Crims i ombres’, una àmplia retrospectiva del cinema negre clàssic que es podrà veure fins al final de 2021.

Basada en la reeixida novel·la de Ben Ames Williams, la pel·lícula és una magistral i atípica combinació de gèneres. S’inicia com un plàcid i idíl·lic melodrama romàntic i deriva progressivament cap a una sinistra tragèdia de cinema negre amb un final frenètic.

L’escriptor Richard Harland (Cornel Wilde) coneix en un tren Ellen Berent (Gene Tierney), una bellíssima dona amb qui es casa uns pocs dies després. El matrimoni sembla que funciona molt bé, però Ellen comença a manifestar un caràcter possessiu i uns zels patològics i assassins que acabaran per causar la desgràcia a tots els que l’envolten.

Considerada per Martin Scorsese com una de les seues pel·lícules favorites de tots els temps, ‘Que el cielo la juzgue’ destaca pel seu excepcional ús del Technicolor, amb el qual León Shamroy va guanyar l’Oscar a la millor fotografia.

La pel·lícula també és recordada per l’actuació de Gene Tierney en un dels seus escassos papers de malvada. Tierney va ser nominada per al premi a la millor actriu de l’Acadèmia per la seua interpretació d’Ellen Berent, un personatge tan magnètic i enigmàtic com transgressor i complex, sobre el qual es construeix una de les més despietades històries de violència i desig del cinema negre.

En el moment de la seua estrena, la pel·lícula va ser molt ben acollida tant per la crítica com pel públic, ja que va obtindre quatre nominacions als Oscar i va ser la més taquillera de la Twentieth Century-Fox en tota la dècada dels quaranta.

‘Odio entre hermanos’

Dins del cicle ‘Crims i ombres’, la Filmoteca de València també recupera ‘Odio entre hermanos’ (1949) de Joseph L. Mankiewicz, que es projecta el dimecres 17 de març i el dijous 1 d’abril, a les 18 hores.

Protagonitzada per Edward G. Robinson, Susan Hayward i Richard Conte, la pel·lícula està basada en una novel·la de Jerome Weidman, una adaptació lliure del ‘Rei Lear’, que se situa en els ambients criminals de Nova York al principi dels anys trenta.

En aquest drama familiar de cinema negre de gàngsters, Edward G. Robinson interpreta Gino Monetti, un dels milers d’immigrants italians que van arribar als Estats Units al principi del segle XX. Barber ambiciós i autoritari, Monetti s’instal·la a Nova York amb la seua dona i quatre fills de personalitats molt diferents. Amb els anys, amassa una enorme fortuna i compleix el somni americà, però els conflictes familiars són cada vegada més greus.

Per aquest personatge del patriarca en decadència d’una poderosa família que es desintegra, Edward G. Robinson va obtindre el premi al millor actor en el Festival de Cannes.

Fins al mes de juliol, la Filmoteca de València té prevista la projecció d’altres títols de la seua retrospectiva de cinema negre clàssic, com ‘Más fuerte que la ley’ (Douglas Sirk, 1949), ‘World for Ransom’ (Robert Aldrich, 1954), ‘De repente’ (Lewis Allen, 1954), ‘La casa de bambú’ (Samuel Fuller, 1955) i ‘Sábado trágico’ (Richard Fleischer, 1955). El cicle ‘Crims i ombres’ es prolongarà fins a la temporada de tardor de 2021.–