L’IVC recupera a la Filmoteca el documental ‘Terra Madre’ (2009) d’Ermanno Olmi

El llargmetratge del director italià es projecta en versió original amb subtítols en valencià aquest dimarts 28 de gener

La projecció tanca el cicle ‘L’alimentació sostenible en el cinema’

La Filmoteca de València projecta el dimarts 28 de gener, a les 18 hores, el llargmetratge ‘Terra Madre’ (2009) d’Ermanno Olmi. La pel·lícula es projecta en versió original amb subtítols en valencià i es podrà tornar a veure el dijous 30 de gener a les 20 hores.

En aquest documental, Ermanno Olmi filma la reunió internacional de la xarxa ‘Terra Madre’ en 2006 i acompanya alguns dels seus participants en les seues terres d’origen durant dos anys. El film analitza la importància del moviment ‘slow food’ com a possible solució als problemes mundials del canvi climàtic i la fam.

El director italià va declarar: “En la reunió de ‘Terra Madre’ a Torí vaig reconéixer els llauradors que vivien al meu poble quan era menut. Les seues cares s’assemblen, sense importar de quin racó del món vinguen. En aquelles cares vaig poder veure les mateixes marques, les que et recorden el paisatge dels camps llaurats, les fileres d’arbres, les pastures”. I finalment, advertia: “Hui aquell món està assetjat per les grans empreses, que només apunten als guanys. Els llauradors també volen obtindre guanys, però la seua inclinació a la terra també és un acte d’amor: aquest sentiment conté el respecte per la naturalesa”.

Ermanno Olmi és director d’alguns títols essencials del cinema italià com ‘El empleo’, ‘El árbol de los zuecos’ o ‘Il villaggio di cartone’. En ‘Terra Madre’ va construir un documental d’investigació que ja plantejava fa una dècada algunes de les qüestions mediambientals que han entrat en l’actual agenda política. I ho va fer, a més, des de la fidelitat al seu estil particular.

Produïda per la Cineteca di Bologna, ‘Terra Madre’ tanca el cicle ‘L’alimentació sostenible en el cinema’, programat des de maig de 2019 amb motiu de l’obertura a València del Centre Mundial per a l’Alimentació Urbana Sostenible.

La xarxa ‘Terra Madre’, en la qual participen persones de 153 països, fusiona productors d’aliments, pescadors, ramaders, cuiners, acadèmics, joves, organitzacions no governamentals i representants de les comunitats locals que s’afanyen per establir un sistema d’aliments de qualitat, nets i justos des de la base.