Lleuger descens del nombre de casos DE COVID-19 a Alzira

Incidència acumulada per baix dels 400 casos

En la reunió setmanal amb el Departament de Salut Pública, s’ha informat d’un lleuger descens de la incidència a Alzira, que se situa en 396 persones contagiades per cada 100.000 habitants. Segons les dades aportades, esta setmana es comptabilitzen 181 casos actius en els últims 14 dies, 42 en els últims 3 dies.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha comentat que “S’ha observat una millora de les dades, baixem la barrera dels 400 casos cada 100.000, però hem de ser molt prudents i esperar per a assegurar el canvi de tendència, ja que encara tenim més de 40 positius nous en tan sols tres dies, i podria tractar-se d’un descens puntual. De moment seguim tenint un risc alt a la nostra ciuta i per tant és imprescindible que complim amb les mesures de seguretat”

La tendència és similar en la majoria de municipis de la comarca, segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Ribera.

D’altra banda, la vacunació seguix al casal fester segons el que estava previst, se citarà per a primeres dosi a les persones entre 20 i 29 anys i les segones dosi a les persones entre 30 i 39 anys. En este sentit salut púbica ha comunicat que la citació dels més joves es farà a través de l’app GVA Salut, per això des de l’ajuntament es recomana descarregar l’app, per a poder consultar si ens han assignat una cita per a vacunar-se, en cas que no haja arribat l’SMS.

Recordem també la crida a les dones embarassades, que hauran de tramitar la seua vacunació mitjançant la seua matrona amb Pfizer o Moderna, independentment del trimestre de gestació.

Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.

Tots els dubtes sobre la vacunació, justificants, actualització de dades de contacte, notícies i molt més en:

http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/inicio

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.