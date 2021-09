Lliurament de recompenses 2021 de la Junta Local Fallera D’Alzira

Connect on Linked in

En un acte reduït per les circumstàncies i sent el primer oficial celebrat després de la suspensió de les falles de 2020 iniciarem la prèvia a les falles d’octubre amb el lliurament de les recompenses falleres de 2021.

Una vegada va entrar l’estendart i les senyoretes que conformen la Cort d’Honor, es va donar l’entrada a la fallera Major d’Alzira i Regina de les festes Alba Carrió i Martínez acompanyada pel regidor de Festes En Xavier Pérez i Juanes ,el president de la Junta Local Fallera En Jaume Bohigues i Agustí.

La insígnia D’Or Honorífica de la Junta Local Fallera D’Alzira es concedix a persones, entitats o associacions que annexes al món faller intervenen en la nostra festa.

Enguany l’honor de rebre-la ha recaigut en un alzireny il·lustre com és Rubén Pastor i Bautista, policia local, membre de la comissió de toponímia de l’Ajuntament de la ciutat, responsable de delimitar entre les comissions de la ciutat les demarcacions definitives dels carrers i places d’Alzira. Entre les últimes publicacions, trobem les dedicades a explicar el perquè de la nomenclatura i els barris de les 35 comissions falleres.

En segon lloc, es va procedir a la imposició de la Insígnia D’Or De La Junta Local Fallera D’Alzira. Esta insígnia s’atorga als seus delegats o directius en reconeixement al treball dins de la JLF en benefici de totes les comissions de la nostra ciutat. Enguany tal distinció ha recaigut en David Mercado Garcia.

A continuació es va retre homenatge a uns fallers, que desgraciadament ja no estan entre nosaltres. Fallers que han format part de les nostres comissions, posant sempre el seu gra d’arena a les nostres festes.

Recompenses pòstumes:

● Falla Sant Andreu; Maria Luisa Che Monerri (Flama d’Or i Murta) va ser recollida per la seua filla Idoia Blanco Che.

● Falla Pere Morell; Pascual Miquel Santaeulalia Pastor (Flama d’Or i Murta) que va ser recollida per la seua dona Mariola Dalmau Ferrer i la seua fila Dafne Santaeulalia Dalmau.

● Plaça Major; Rafael Llopis Peris (Flama d’Or, Murta i Brillants) recollida per la seua filla Amparo Llopis Gómez.

● Falla Camí Nou; José Luís Sangil Gil ( Flama d’Or, Murta i Brillants).

Fallers i falleres il·lustres tots, que ens han deixat recentment i als que no podem deixar de reconéixer i mostrar el nostre respecte i reconeixement per a tots i cadascú d’ells, als seus familiars i guardar-los en la nostra memòria.

Amb una gran tradició fallera en la nostra ciutat i sempre en creixement en la història viva, hem de donar les gràcies als fallers més veterans que continuen any rere any involucrats en el món de les falles i involucrant també a les seues famílies.

FLAMES D’OR MURTA I BRILLANTS:

● Pl. Major; Chema Pérez Pellicer

● Pl. Major; Juan José Peris Argente

● Pl. Major; Bernardo Rosell Ferrandis

● Pl. Major; Mª Jesús Sifre Clari

● Camí Nou; Antonio Blasco Palau

● Camí Nou; Juan José Fernández Boluda

● Pintor Teodoro Andreu; José Ferrando Cano

● Pintor Teodoro Andreu; Rafael Pascual Parra

● Falla L’Alquenència; Juan Eduardo Trull Bresó

Abans d’escoltar les paraules del president de la Junta Local Fallera, En Jaume Bohigues i Agustí, es va fer menció al treball que els delegats de censos i recompenses de les 35 comissions fan any darrere any. Gràcies a ells i al seu treball de recopilació i documentació dels historials de tots i cadascun dels fallers que conformen les comissions, és el motiu pel qual actes com el d’ahir es poden realitzar.

Moltes gràcies a tots els delegats de recompenses pel seu esforç.

A punt d’arribar a la fi de l’acte, el president de la Junta Local Fallera, En Jaume Bohigues i Agustí va prendre la paraula per expressar el seu agraïment als presidents i les comissions, a la directiva de la JLFA i com no el suport de l’Ajuntament que ha lluitat al nostre costat per fer realitat la setmana fallera que prompte celebrarem.

I seria el regidor de comunicació i festes, En Xavier Pérez i Juanes qui amb les seues intenses paraules tancaria l’acte.

Agraïm l’assistència dels regidors José Andrés Hernández, Luisa Castells i Clara Aledón sempre al costat de la nostra festa.