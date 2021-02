Llombai avança les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat per a ajudar al seu sector productiu

L’Ajuntament de Llombai, davant la incipient necessitat dels xicotets negocis, ha accelerat l’arribada de les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, ingressant la quantitat pertinent a tot aquell que haja presentat la sol·licitud i complisca amb els requisits per a rebre la subvenció. Ho fa a iniciativa pròpia, ja que encara no s’ha rebut l’ingrés per part de l’òrgan autonòmic, malgrat la creixent necessitat dels beneficiats. L’aportació de les administracions superiors a Llombai amb el Pla Resistir ascendeix a 61.097 €, als quals l’ajuntament ha incorporat uns 9.000 euros de fons propis. En paraules de l’alcalde, José Forés: “És necessari, no podia demorar-se més. Molts dels nostres comerços no poden aguantar molt més sense esta ajuda”. El primer pagament efectiu ha sigut 18.000 euros a 8 autònoms, realitzat hui.

Este pla d’ingressos de la Generalitat destinarà més de 380 milions d’euros en ajudes directes i indirectes a més de 200.000 empreses, autònoms i treballadors per compte d’altri. Els comerços beneficiats de Llombai pertanyen al primer grup de beneficiats per estes ajudes, a causa de la preferència que ha atorgat el consistori a la preocupació per la situació dels seus comerços. Un dels requisits imprescindibles per a optar a les conegudes com a “ajudes parèntesis” del Pla Resistir és tindre en plantilla menys de 10 treballadors. Forés insisteix: “És un xicotet impuls que suposarà una glopada d’aire fresc per als sectors més afectats per la pandèmia”. Com a ingrés base, es destina 2.000 euros per micropime o autònom i la quantitat s’incrementa en 200 euros per cada treballador contractat, per la qual cosa l’ingrés màxim per empresa beneficiada és de 4.000 euros.