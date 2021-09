Llombai convoca ajudes per a sufragar les despeses dels llibres d’Infantil dels seus escolars

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Llombai ha anunciat una línia d’ajudes que anirà adreçada a poder prestar assistència per a l’obtenció de llibres de text d’aquells menors matriculats en el curs acadèmic 2021-2022 al CEIP Sant Francesc de Borja de la localitat, així com aquells que cursen els seus estudis en centres públics o concertats i estiguen empadronats a Llombai. Tot, en el cicle d’Infantil (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 anys). L’ajuda, serà única i exclusivament per a l’abonament dels llibres, adquirits pels pares o els tutors legals, quedant fora els materials o llibres adquirits derivats d’activitats realitzades fora el període i horari escolar i/o activitats extraescolars.

El termini per presentar les sol·licituds començà el dilluns, 20 de setembre, i finalitza el proper 1 d’octubre, període en el qual s’haurà d’adjuntar tota la documentació necessària per a ser beneficiari de l’ajuda. “El consistori ha estat, està i estarà sempre al costat dels nostres escolars, apostant per una educació de qualitat i a la qual puguen accedir tots i totes, sense excepció. Des de l’Ajuntament de Llombai posarem tot el necessari a l’abast de les famílies, per a proporcionar i assegurar una formació íntegra dels seus fills i filles”, ha assenyalat José Forés, alcalde de la localitat.