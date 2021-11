Llombai invertirà més d’1 milió d’euros en serveis públics durant la recta final de 2021

Cap d’any mogut a Llombai. L’Ajuntament ha accelerat la implantació de nous serveis públics i ja ha donat llum verda a la inversió de més d’1 milió d’euros per a reformar instal·lacions públiques. La quantitat, que estarà repartida en diverses remodelacions, centrarà el gros de contingut en el CEIP Sant Francesc de Borja, on es destinaran 800.000 euros en una remodelació, adequació i modernització de les seues instal·lacions, ja plantejada des de fa anys. Tot ve finançat pel Pla Edificant i ajudarà a mantindre una qualitat educativa major per a tots els alumnes que cursen els seus estudis a Llombai. Les obres del centre docent, per cert, hauran d’estar acabades el pròxim estiu per a poder ser utilitzat durant el curs 2022-2023.

També important en matèria de renovació són els 80.000 euros que s’invertiran en la reforma dels lavabos i les dutxes de la Piscina Municipal i els 70.000 euros que també costarà la reforma de diversos aspectes en el Cementeri Municipal com la construcció de nous nínxols i columbaris, sent esta la primera vegada que es faran al poble i traient a licitació la compra d’un porta fèretres nou.

En urbanisme destaca la reforma i manteniment que es durà a terme en la Plaça de la Comunitat Valenciana, per valor de 200.000 euros, millorant un dels enclavaments importants de Llombai i adequant-ho als nous temps, formant una consciència dins del veïnat més amable amb el medi ambient i familiaritzada amb la sostenibilitat.

També es duran a terme processos de reforma en el sostre de l’Auditori Municipal, ja que comptava amb nombroses goteres que negaven l’interior de l’edifici cada vegada que plovia. A més, els banys de l’Ajuntament per a ús del funcionariat s’han fet de nou, seguint la línia dels lavabos públics, ja reformats en temps anteriors.

Des de l’Ajuntament, José Forés destaca l’esforç del seu equip de govern per a detectar les necessitats del municipi i, a més, treballar per a donar-los solució: “Estos canvis donen un salt de qualitat molt gran a la qualitat de vida de Llombai. Millorem els serveis públics i donem a la nostra gent raons per a estructurar un dia a dia molt més variat i amb més comoditats. A més, s’ha apostat per sectors claus en el nostre futur, com l’educació. Que els nostres xiquets i xiquetes disfruten d’un col·legi amb instal·lacions de primer nivell és primordial perquè el seu procés educatiu siga complet i de molta qualitat”. A més, l’alcalde ha reconegut que este procés de renovació, necessari després d’uns anys complicats per la pandèmia pot continuar en el futur: “Nosaltres treballem per i per al nostre poble. Cada necessitat que tinguem ací hem de cobrir-la, buscant sempre el millor futur per a tots i totes”.