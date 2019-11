Llombai promociona una APP telefònica per a convertir-se en una “localitat intel·ligent”

Connect on Linked in

Llombai camina cap a la consideració de «Smart city», una qualificació que pretén englobar la pretensió d’enfilar una comunicació directa entre la ciutadania i les autoritats polítiques i administratives per a aconseguir un tipus de desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat i el respecte ciutadà. Per a això promociona una APP gratuïta amb la qual es compta amb una comunicació directa dels veïns amb l’ajuntament. Així, el consistori que dirigeix Pepe Forés vol utilitzar les noves tecnologies de la comunicació per a conèixer de primera mà i en temps real les necessitats i prioritats de cada habitant de Llombai. L’aplicació per als telèfons mòbils i tauletes es pot descarregar de manera gratuïta i per exemple permet notificar incidències o necessitats en l’àmbit sanitari, de seguretat o emergències, consultes amb la institució local i fins i tot l’anul·lació de targetes bancàries. També, per descomptat, incidències en els vials, cas de trencament del mobiliari públic o algun tipus d’emergència per inclemències climatològiques.

Segons l’alcalde, Pepe Forés: “Volem que els veïns de Llombai notifiquen qualsevol incidència que observen en el municipi perquè siga resolta per l’ajuntament en la major brevetat possible. L’aplicació per als telèfons també compta amb un servei de consultoria mediambiental a través del qual els experts de Línia Verda respondran a tots els dubtes. Dubtes que poden ser com estalviar en la factura de la llum, la legalitat en la tala d’arbres o la instal·lació dels contenidors de reciclatge en la via pública. Si la ciutadania s’acostuma a interlocutor constantment amb l’ajuntament a través de les noves tecnologies pot suposar un punt d’inflexió a Llombai perquè permet edificar una societat més participativa en la qual tots i totes formem part de la construcció del futur de la localitat”. L’APP és de fàcil ús. Es descarrega en Google Play o APP Store i després de forma molt senzilla es pot comunicar un desperfecte als carrers, l’APP geolocalitza la denúncia i s’adjunta una foto i comentari. La incidència arriba en segons al responsable municipal encarregat de donar solució al problema.

L’aplicació mòbil també compta amb una pàgina web (http://www.liniaverdallombai.es/index.asp) en la qual es reuneix tota la informació necessària i fins i tot s’aporten idees sobre les propostes que pot realitzar la ciutadania. «Smart city» és un terme en anglès que significa «ciutat intel·ligent», també dita «ciutat eficient» o «ciutat supereficient» i cerca un desenvolupament capaç de satisfer el mateix temps a habitants, empreses i institucions en aspectes socials, operatius i ambientals per a fer de la ciutat un lloc més agradable i, en definitiva, més habitable.