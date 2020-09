Llombai reclama al Consell proves PCR per als docents i seguiment periòdic per a garantir la seguretat

Llombai reclama assistència als ens autonòmics per intentar coordinar de la millor manera possible el retorn a les aules dins de la situació sanitària que travessa el país. A la localitat, hi ha una alta preocupació per la incidència del virus en el municipi, que en els últims mesos està sent elevada com en la resta de la província. És per això que des del consistori i amb l’objectiu de tenir un major control, s’ha demanat a la Conselleria d’Educació i a la de Sanitat, la realització de proves PCR a el personal docent dels centres educatius una vegada s’han incorporat del seu període vacacional i també es demana que estes proves es realitzen de manera periòdica per dotar de més seguretat la realització del curs escolar. L’Ajuntament de Llombai ha llançat este comunicat demanant assistència per la gran incertesa d’este nou context i amb l’objectiu de protegir la salut dels ciutadans amb totes les mesures que estiguen a l’abast dels poders públics. Per finalitzar l’escrit, el consistori insisteix en la necessitat que es faça una gestió eficaç d’esta crisi sanitària amb la coordinació de totes les administracions públiques i amb la col·laboració dels ajuntaments com administracions més properes al ciutadà, per fer front a este complicat curs escolar. La realització de PCR hauria de ser, segons el consistori, un exercici de responsabilitat facilitat i fomentat per la Generalitat Valenciana.



