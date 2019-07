L’obra “Mundo de l’Horta Sud” guanya el concurs #HortaSudPropdeTu

Print This Post

El president, Carlos Fernández Bielsa, ha assegurat que les elegides “seran les millors ambaixadores d’una comarca diversa i plena d’atractius”

El concurs #HortaSudPropdeTu, organitzat per la Mancomunitat de l’Horta Sud, ja té el podi d’imatges guanyadores de la seua edició d’enguany, després d’un procés de selecció marcada per la garantia total del anonimat entre els participants. El jurat, format per l’il·lustradora Vir Palmera, el fotògraf professional Carlos Hernández i dos membres de la Mancomunitat, ha decidit que la guanyadora siga “Mundo de L’Horta Sud”, l’autor de la qual és Tomás Ortiz Arce. Es tracta d’un imaginatiu fotomuntatge en el qual apareixen reflectits alguns dels llocs més significatius de la comarca. El guanyador del primer premi s’embutxacarà 500 euros.

En segon lloc el jurat ha seleccionat “Arquitectura i llocs amb història”, d’Antonio López Navarro. En este cas, també es tracta d’un recorregut per alguns dels monuments més emblemàtics de la comarca, però a través del dibuix. La dotació econòmica del segon premi arriba als 400 euros.

Per al tercer escaló del podi, dotat amb 300 euros, la imatge seleccionada ha sigut “Capvespre a la Plaça de l’Esglèsia”, de Gerardo Poveda Alcodori. Una fotografia realitzada en Torrent i que planteja un notable joc de llums i ombres que la van fer mereixedora del premi.

Els guardons s’entregaran al marc de la Fira Comarcal de Turisme de l’Horta Sud, que se celebrarà el pròxim mes d’octubre a Picanya. Allà es farà públic el quart premi, que eixirà d’aquella imatge que, entre les no agraciades, obtinga més suport a les xarxes socials. Durante deu setmanes s’aniran publicant les imatges seleccionades en #HortaSudPropdeTu a través dels canals de la Mancomunitat en Twitter, Facebook i Instagram. La imatge que obtinga més interaccions s’emportarà els 200 euros del premi.

El president de la Mancomunitat de L’Horta Sud i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut “felicitar abans de res als guanyadors i agrair a totes les persones que han participat en este concurs el seu esforç”. Bielsa “ha valorat que “les obres guanyadores són una mostra de que habitem una comarca plena d’atractius i seran les nostres millors ambaixadores en la pròxima Fira de Turisme. Gaudim de la diversitat i la riquesa de L’Horta Sud”.El màxim responsable de l’ens ha recordat que “un dels objectius d’este concurs és promocionar la nostra comarca i compartir amb la resta de la província els motius pels quals ens sentim orgullosos de viure en ella”.