L’oferta formativa de l’Escola d’Adults, a consulta pública en el Portal de Participació de l’Ajuntament de Paiporta

Paiportins i paiportines tindran un mes per compartir les seues preferències sobre les activitats i tallers que desenvoluparà l’EPA el pròxim curs

L’Ajuntament de Paiporta s’ha marcat com un dels seus principals objectius implicar a la ciutadania en la presa de decisions i incorporar la participació ciutadana com a una eina més de bon govern i de la pràctica democràtica.

Amb aquesta motivació, el Centre de Persones Adultes de Paiporta prepara la seua oferta educativa per al curs 2020-2021 comptant amb l’opinió de la població paiportina. Per tal d’ajustar el màxim possible l’oferta formativa del Centre a la realitat de les demandes de la ciutadania de Paiporta, les àrees d’Educació i Participació han posat en marxa de manera conjunta un procés de consulta al nou portal municipal de Participació Ciutadana.

“L’objectiu és afinar al màxim amb les inquietuds i interessos de l’alumnat quant a cursos i tallers, conéixer els gustos i preferències de paiportins i paiportines i tractar de facilitar-los unes activitats i cursos que realitzen majoritàriament com a part del seu temps d’oci”, ha manifestat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

La consulta estarà oberta al Portal de Participació durant un mes a partir del pròxim dilluns, 27 de gener, fins al dia 24 de febrer. “Fa pocs mesos que hem estrenat el nostre Portal de Participació i aquests processos participatius, relacionats amb la formació i l’educació, són el tipus de polítiques públiques en què volem implicar a la societat civil de Paiporta i encetar de la seua mà”, ha expressat la regidora de Participació, Esther Torrijos.

Entre les diferents opcions de cursos i tallers per al curs 2020-2021 es podrà triar entre algunes propostes habituals, com els idiomes o pilates, i d’altres noves, com ara cultura japonesa, llengua de signes, enologia, salut nutricional, costura creativa o mindfulness. A més, també hi haurà espai per compartir suggeriments que no es troben al llistat.

Els regidors mantenien recentment una reunió de treball amb la directora de l’EPA per tal de fixar la dinàmica d’aquest procés i posar en marxa la licitació dels diferents tallers. “El portal obri una finestra a la relació directa i contacte amb la ciutadania, però també al treball coordinat i col·laboratiu entre diferents àrees municipals, creant sinergies molt positives”, ha afegit la regidora.

Les propostes, peticions i opinions rebudes es tindran en compte, encara que no seran vinculants i la seua oferta dependrà del nombre de persones interessades.