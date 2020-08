L’‘Off Romà’ ompli ‘Sagunt a Escena’ de circ, teatre i música

Connect on Linked in

Actuaran les companyies de circ Circo Eia i La Troupe Malabó

‘Historia de una maestra’ de Cactus Teatre i el festival ‘Ressona’ completen l’oferta

El festival ‘Sagunt a Escena’ continua amb la seua programació els dies 27 i 28 d’agost amb una variada oferta dins el cicle ‘Off Romà’.

El 27 d’agost es podrà gaudir de l’actuació del Circo Eia a les 20.00 hores a la Pujada al Castell amb el seu espectacle ‘Espera’. L’espectacle és gratuït i està recomanat per a tots els públics. Es tracta d’un espectacle de circ participatiu en què la companyia invita el públic a veure de prop les acrobàcies que ocorren en escena. En aquesta experiència col·lectiva, els acròbates i els espectadors es converteixen en artesans del moviment.

A continuació, a les 22.00 hores a l’Auditori Joaquín Rodrigo, es podrà gaudir d’un altre espectacle, aquesta vegada dut a terme per la companyia Cactus Teatre, que representarà ‘Historia de una maestra’ obra adaptada i interpretada per Paula Llorens amb direcció de Gemma Miralles. Aquesta funció conta la història de Gabriela López, qui s’endinsa en la seua memòria per a rememorar el seu passat com a mestra. A través de la seua evocació l’espectador trobarà alguns dels personatges i els esdeveniments més importants de l’Espanya del principi del segle XX.

D’altra banda, el dia 28 d’agost torna el circ a ‘Sagunt a Escena’ de la mà de La Troupe Malabó i el seu espectacle ‘Oníricus’, en què dos surrealistes i eixelebrats mossos de circ, que somien a arribar a ser artistes circenses algun dia, es troben amb el desnonament del circ italià on treballen i, encara que tenen la temptació d’abandonar, continuaran endavant amb el seu somni i el seu espectacle. Aquest espectacle es podrà veure de manera gratuïta a la Glorieta a partir de les 20.00 hores.

Tanca la jornada el festival ‘Ressona’ a les 23.00 hores a la Pujada al Castell amb les actuacions de ‘Colectivo Da Silva’ i ‘Playback Maracas’.