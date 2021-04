L’Oficina de Promoció Lingüística de Sueca informa sobre les proves de coneixements de valencià

Print This Post

Des de l’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca, s’informa a les persones interessades sobre la convocatòria en 2021 de totes les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2, així com els de capacitació tècnica. “En introduir-se enguany algunes novetats en el procés de matriculació, volem posar a l’abast de la ciutadania tots els mitjans perquè puguen optar a la realització de les proves amb tota la informació necessària”, ha assenyalat la regidora responsable de l’Oficina de Promoció Lingüística, Estefanía Requeni.

Podran presentar-se a les proves les persones majors de 16 anys, i només es podran matricular en un nivell i una localitat. Pel que fa a les novetats introduïdes enguany per a la matriculació, s’informa que el procediment d’inscripció es realitzarà per sorteig, incloent els passos següents:

1. Una primera fase de preinscripció telemàtica per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics, des del 8 d’abril, a les 10h, fins al 15 d’abril, a les 10h, en què s’atorgarà, de manera aleatòria, un número a cada persona participant. Les places de cada nivell s’adjudicaran per sorteig entre totes les persones preinscrites.

2. Una segona fase de matrícula i pagament de la taxa que únicament estarà disponible per als i les aspirants que han obtingut plaça en el sorteig. Una vegada realitzat este sorteig, els i les aspirants podran consultar el dia 22 d’abril si han obtingut plaça. El termini per a la matrícula, i el pagament de la taxa per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics, serà des del 28 d’abril, a les 10h, fins al 5 de maig, a les 10h.

3. El termini de preinscripció per als nivells B2 i C2 serà des de l’1 de setembre, a les 10h, fins al 7 de setembre, a les 10h.

Com que enguany tornen a realitzar-se les proves en totes les localitats, volem remarcar que l’institut Joan Fuster acollirà novament als i les aspirants de la nostra població que vulguen presentar-se als exàmens per a l’obtenció dels certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Totes aquelles persones interessades a obtindre més informació, poden consultar la web de la JQCV http://jqcv.gva.es/va/ o telefonar a l’Oficina de Promoció Lingüística al 961700050, ext. #1351.