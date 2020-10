L’ONG Xaloc aconsegueix per primera vegada gravar la imatge d’un nounat de tortuga babaua nadant sota la mar

Connect on Linked in

Aquesta és la imatge d’un nounat de tortuga babaua (Caretta caretta), nascut enguany a València i alliberat a Cullera, nadant en la mar per primera vegada. La veritat és que la supervivència d’aquests xicotets éssers no és gens encoratjadora, però aqueix és el motiu pel qual les tortugues marines posen tants ous en cada niu.

És probable que aquesta tortuga no arribe a edat adulta, i no aconseguisca la maduresa sexual, però hi ha la possibilitat d’estar davant el futur de l’espècie en les costes espanyoles, perquè en cas de sobreviure, les femelles d’aquests nius retornarien al litoral mediterrani a posar els seus ous. Aquest estiu 2020 ha sigut un gran any quant a implantació de tortuga babaua es tracta, perquè pràcticament totes les comunitats autònomes del mediterrani espanyol han citat una o diverses posades de tortuga marina durant l’època estival. Les associacions conservacionistes i les institucions que es troben darrere de la labor d’investigació i conservació de l’espècie es troben satisfets i esperançats per l’augment de nidificació de tortuga marina en les nostres costes, però alerten que encara queda molta faena per realitzar.

Xaloc porta des de l’any 2014 custodiant els nius de tortuga marina que es troben a la Comunitat Valenciana, per primera vegada han aconseguit filmar un nounat de tortuga marina endinsant-se en la mar “És emocionant poder ficar-te amb elles en la mar i veure com l’instint els fa endinsar-se mar endins, tan xicotetes, tan vulnerables, superant cada ona” apunta Alejandro Jiménez de l’ONG Xaloc.

Diem adeu a les tortugues de l’estiu de 2020 però amb esperança, esperarem que tornen a les nostres costes per a realitzar les seues posades.