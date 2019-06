L’ONGD Intervenció, Ajuda i Emergències Rescue celebra 20 anys d’èxit.

Print This Post

Amb aquest motiu, els voluntaris van realitzar una demostració al Museu de la Festa d’Algemesí sobre com actuen en casos emergents, a més, els assistents van poder veure l’exposició sobre les seues intervencions a diferents països.

Amb motiu que celebren 20 anys, l’ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament) Intervenció, Ajuda i Emergències Rescue ha presentat al Museu de la Festa d’Algemesí una exhibició amb els gossos sobre com actuen en un cas d’emergència.

Ensenyar la manera la qual intervenen quan es troben en una situació complicada ha estat un dels objectius principals

A més, al Museu de la Festa podem trobar una exposició itinerant sobre les diferents operacions que han realitzat amb els gossos al llarg dels anys com les catàstrofes.

Des de l’ONGD ens han contat com entrenen els gossos per donar el 100% d’ells a les intervencions.

Els voluntaris realitzen projectes d’ajuda humanitària i de cooperació al desenvolupament en països i comunitats deprimides econòmicament i socialment entre altres actuacions. L’acte va estar interessant i va ser commovedor per tots els assistents.