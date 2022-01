L’Orquestra de València inaugura la temporada d’hivern del Palau de la Música amb el “Quixot” de Strauss

Connect on Linked in

Sota la direcció d’Alexander Liebreich, amb els concertistes de corda Pinchas Zuckerman (viola i violí) i Amanda Forsyth (violoncel)

La Temporada d’abonament d’Hivern del Palau de la Música arranca este dijous amb el concert que oferirà l’Orquestra de València sota la direcció del seu titular, Alexander Liebreich, i en el qual està prevista la intervenció com a artistes convidats del violinista i viola Pinchas Zuckerman i de la violoncel·lista Amanda Forsyth. El concert se celebrarà en l’Auditori dels Arts, amb un programa integrat pel poema simfònic “El Quixot”, de Richard Strauss, el “Agnus Dei” per a cordes, piano i clarinet de Tigran Mansurian, i una selecció de “El somni d’una nit d’estiu, op. 61”, de Félix Mendelssohn.

La presidenta del Palau de la Música, la regidora Gloria Tello, ha explicat que la temporada d’abonament del Palau comença “de la millor manera possible, amb l’Orquestra de València i la presència d’un dels solistes més admirats i estimats pel nostre públic, com és Pinchas Zukerman, la presència del qual en la nostra programació hem recuperat dels concerts cancel·lats per la pandèmia”. La regidora ha destacat també “l’estrena a Espanya d’una obra del reconegut compositor armeni Tigran Mansurian, el seu ‘Agnus Dei’, que enriqueix el vast repertori que atresora la nostra Orquestra”.

El Quixot, de Richard Strauss és un poema simfònic compost a Munic l’any 1898 i basat en la novel·la de Cervantes. Escrit en forma de tema amb variacions, inclou un destacat solo per al concertino de l’Orquestra, que serà interpretat pel titular de l’OV, Enrique Palomares. La peça descriu al personatge del Quixot mitjançant el violoncel, mentre que la viola assumeix el rol de Sancho Panza. El director del Palau, Vicent Ros, ha destacat la presència de Liebreich al capdavant de l’Orquestra, i ha assegurat que “tornarà a ser un gran èxit, com l’aconseguit en la temporada passada en l’inici de la seua titularitat”. A més, ha assenyalat la reconeguda condició de Liebreich com a expert “straussià”, ja que és també director artístic del Festival Richard Strauss i director de la Richard Strauss Society.

Per part seua, el “Agnus Dei” de Mantsurian, la interpretació del qual a València suposa la seua estrena a Espanya, va ser escrita l’any 2006 per a piano, violí i clarinet, encara que en esta ocasió s’oferirà en la versió per a piano, cordes, clarinet i percussió. L’obra té com a destinatari el violinista rus Oleg Kagan (1946-1990), intèrpret destacat de música contemporània.

El músic Pinchas Zukerman té més de 100 àlbums gravats, dos premis Grammy i 21 nominacions. Entre les seues actuacions més recents, destaquen les seues gires amb la Vienna Philharmonic i la Royal Philharmonic de Londres, així com concerts amb les simfòniques de Boston, Dallas i Praga, Berlin Staatskapelle i Israel Philharmonic Orchestra. Ha sigut pioner en l’ús de la tecnologia d’ensenyament a distància, mitjançant la implementació de tecnologia d’acord amb la Manhattan School, i ha establit un programa avançat per a músics d’altes capacitats en el National Arts Center d’Ottawa. A més, ha rebut el premi Isaac Stern a l’excel·lència artística en música clàssica.

Per part seua, la canadenca Amanda Forsyth, guanyadora del Premi Juno, és considerada una de les violoncel·listes més dinàmiques d’Amèrica del Nord. És recitalista, solista i música de cambra, i col·labora amb les principals orquestres d’Amèrica del Nord i del Sud, Europa, Àsia i Austràlia. Ha actuat en gires internacionals amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky, Royal Philharmonic i Israel Philharmonic. Toca un violoncel italià del 1699 de Carlo Giuseppe Testore.