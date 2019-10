Manzanares i Alcaraz guanyen la mitja marató de muntanya de Sellent

Connect on Linked in

Luis Aparicio Manzanares, del Team Lam, va resultar el guanyador absolut del trail de muntanya celebrat a Sellent, que tancava el Circuit de Carreras de la Ribera i la Costera i que va reunir centenars d’atletes. El corredor es va imposar en una competició de gran competitivitat, arrasant amb un temps d’una hora, 33 minuts i 50 segons, quasi deu minuts menys que el segon classificat, Xavi Tomás, del Trail Serra Vernissa. Per part seua, Pere Ivars, de l’Entrena Bernissa, va acabar tercer. Van ser els tres primers atletes de la dura competició de la mitja marató per la preciosa muntanya de Sellent. També es van classificar entre els primers Pere Ivars, Josep Llorens, César Maldonado, Paco Gil, Rober Martínez, Adrián Pérez, Melchor García o José Manuel Miralles. Per part seua, en la modalitat femenina es va imposar Ana María Alcaraz Martínez, del Club Matamón Trail, que va invertir 2 hores, 13 minuts i 23 segons. Van completar el podi Nati Alcover (del club The Kenyan Urban Way) i Laia Rubio Salom, que corria com a independent. També van estar entre les primeres Sonia Gordillo, Sonia Guillem, Carmen Balbastre, Rocío Mompó, Nieves Alfaro, Loles Gutiérrez o Rosa Martí.

Per part seua, en la carrera de 13 quilòmetres (considerada sprint) el guanyador va ser Víctor Martínez, d’Alberic, que va invertir 56 minuts i 44 segons, a una mitjana de 4 minuts i 26 segons el quilòmetre. El van seguir en meta David García i Fernando Martínez. La competició va tindre un gran nivell i també es van classificar entre els primers David Pérez, Raúl Miñana, Ximo Martínez, Vicent Soler, Miguel Ángel de la Guía, Salvador Cucó o Manuel Castells. Entre les dones, la millor va ser Oreto Martínez Caballero, del club Alejandro Sanz. Va ser seguida en meta per Ana Simeón, de Silla, i Raquel Pérez, del Triatló Sueca. També van estar entre les primeres Salut Borràs, Susana Murillo, Marta Sánchez, María Montes, Mari Ángeles Giménez, Sabina Moyà, Cristina Fuentes o Amparo Grau.

Finalment, es va celebrar una caminata no competitiva que va comptar amb José María Calatayud com a guanyador, seguit de Mariles Moyà i Patrícia Artes.