Margarida Castellano: “Els consells escolars són la clau del bon funcionament dels centres docents”

Connect on Linked in

Aquest dijous celebren eleccions a consell escolar 2.182 centres educatius: 756 de les comarques d’Alacant, 292 de les de Castelló i 1.134 de les de València

“És important votar per tal de no perdre el sentit democràtic de les nostres escoles i crear comunitat educativa”, subratlla la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca per al dijous 21 de novembre eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars de 2.182 centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, 756 de les comarques d’Alacant, 292 de les de Castelló i 1.134 de les de València. Per tal de facilitar el dret al vot de les famílies, l’horari en què es podrà votar haurà de ser com a mínim de 4 hores i s’haurà d’adaptar a les característiques de cada centre i el seu horari escolar.

El consell escolar és l’òrgan de govern autònom de cada centre, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió. Per això, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es vol “animar tots els i les docents, les famílies, l’alumnat, el personal administratiu i de serveis (PAS) i el personal d’atenció educativa complementària a votar”, destaca Margarida Castellano, directora general d’Innovació i Ordenació Educativa. “Els consells escolars són la clau del bon funcionament dels centres docents. Tots els agents de la comunitat educativa són indispensables, i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat”, subratlla.

“És important votar en les eleccions a consells escolars per tal de no perdre el sentit democràtic de les nostres escoles i crear comunitat educativa”, apunta Castellano en el seu missatge a sumar en participació en una convocatòria que mobilitza vora 1,7 milions de valencians i valencianes implicats en l’educació en els centres educatius.

“Com ja afirmava el mestre de mestres i pedagog valencià Gonzalo Anaya en 1979, ara fa quaranta anys, la participació de les mares i pares junt amb el professorat en el dia a dia dels centres educatius és la clau per al bon funcionament d’escoles i instituts”, insisteix Castellano.

El vot no presencial es pot exercir fins al mateix dia de les eleccions

Les eleccions se celebren en 2.182 centres docents del territori valencià de segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i també d’ensenyaments de règim especial i Educació de Persones Adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

Les famílies també poden votar de manera no presencial lliurant el vot a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades. També podran utilitzar aquesta modalitat de vot no presencial el PAS, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no puga estar present en l’acte de la votació.

Per a garantir el secret del vot i la identitat de la persona votant, així com evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es podrà lliurar fins al dia de les eleccions inclòs davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot.

“Un espai de reflexió necessari”

Margarida Castellano explica que “els consells escolars són un espai de reflexió sobre les necessitats i els projectes educatius de cada centre i, per tant, un centre educatiu mai funcionarà bé sense un consell escolar en el qual s’impliquen les mares i els pares de l’alumnat”.

L’ensenyament valencià està ple d’exemples de bones pràctiques d’escoles democràtiques en què la cooperació i la col·laboració de les famílies en la tasca de millorar els centres educatius a través dels consells escolars està donant resultats excel·lents.

Un d’aquests centres en els quals l’educació suma amb la participació és el CEIP El Barranquet de Godella. “Des del nostre punt de vista, el consell escolar és una eina que reforça l’escola pública i facilita el procés democràtic en la presa de decisions en els centres escolars”, conta Cristina Martí, vicepresidenta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) El Barranquet i representant de l’AMPA en el consell escolar

“Al CEIP El Barranquet som conscients de la importància de treballar conjuntament entre mestres, famílies i alumnat. Per això, considerem el consell escolar un punt de trobada fonamental per a intercanviar opinions i punts de vista i aconseguir objectius comuns que milloren la nostra escola”, apunta Martí.

La implicació de les mares i pares en el consell escolar del CEIP El Barranquet ha permés en els últims cursos que l’escola aporte propostes als pressupostos participatius de l’Ajuntament, l’organització de xarrades d’Escola de Famílies, incloent-hi sessions amb l’alumnat i professorat, el projecte participatiu de creació d’un pati inclusiu i igualitari, així com les millores en el servei de menjador i les festes de benvinguda i final de curs, entre d’altres.

També destaquen entre les experiències de cooperació de famílies i escola a través del consell escolar el projecte ‘El pati que somiem’ del CEIP Soler i Godes de Castelló, o del CR Benavites-Quart de les Valls, en què les famílies participen en comissions per a organitzar els diferents projectes com: rutes de senderisme; la castanyera; el certamen de poesia; els tallers de cada dijous (cuina, ràdio, escriptura…); i el CEIP Rabassa d’Alacant, on cada curs s’organitza des del consell escolar una escola de mares i pares, segons temàtiques sobre les quals detecten que necessiten orientació les famílies i també es porten avant projectes com un hort ecològic.