Esportiu Agility Almussafes aconsegueix el subcampionat d’Espanya d’Interclubs

Connect on Linked in

Mari Carmen González amb Buzz, Eva Grau amb Liss i Isabel Gimeno amb Twix van conquistar la plata en categoria Mini/Midi



El treball dur està tenint recompensa per a Esportiu Agility Almussafes (EAA). El passat cap de setmana, tres dels seus integrants van aconseguir la segona plaça en el Campionat d’Espanya Interclubs per Equips de la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE), un torneig organitzat en aquesta ocasió pel Club d’Agility ‘La Huella de Sito’ d’El Puig.



Mari Carmen González amb Buzz, Eva Grau amb Liss i Isabel Gimeno amb Twix es van penjar la medalla de plata i van pujar al calaix en la categoria Mini/Midi, demostrant el seu bon estat de forma i mantenint el nivell que ha portat a EAA a posicionar-se com una de les entitats més destacades a nivell nacional.



Els jutges encarregats d’avaluar els exercicis van ser Paolo Rebasti (Itàlia) i Emilio J. Pedrazuela. L’associació els dóna l’enhorabona per aquest èxit i declara sentir-se “molt orgullosa” de comptar amb elles, a més d’instar-les a continuar treballant com fins ara.



Durant la setmana prèvia, concretament els dies 7 i 8 de setembre, es va celebrar una nova prova de la RSCE en la localitat de Vila-real, on també van destacar sobre la resta. Isa Gimeno i Tattoo van guanyar en la categoria Midi de Grau 2, mateix lloc que van aconseguir Óscar Collado i Rym en categoria Mini/Midi Iniciació Grau 1. Finalment, Nacho Jordán i Sweet es van adjudicar el bronze en categoria Mini Grau 3, el màxim nivell de competició.