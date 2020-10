María Caballer Sanchis, nova Musa de la Música de la Unió Musical de Torrent

Connect on Linked in

Diumenge passat 25 d’octubre va tindre lloc en l’Auditori de Torrent, la presentació i exaltació de la nova Musa de la música de la Unió Musical de Torrent de l’exercici 2020, María Caballer Sanchis.

María va rebre una gran quantitat de mostres d’afecte per part d’amistats i familiars, així com de la seua mantenidora Lola Maeso, qui va repassar en el seu discurs la trajectòria de María recordant la passió de la seua família pel món de la música, passió que va heretar i que la va espentar a aprendre a tocar l’oboé.

La nova musa de la UMT va estar acompanyada pel President de la Unió Musical, Pepe Plaza, qui li va dedicar unes boniques paraules per a felicitar-la i va ser l’encarregat de vestir-la amb la banda i la insígnia que l’acredita oficialment com a Musa de la música 2020.

A l’acte van acudir membres de la corporació municipal i una representació de la societat musical, cultural i festiva de la ciutat. El fermall final de la jornada va arribar amb un concert d’orquestra de la Unió Musical de Torrent.