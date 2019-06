Maria José Fernández Anselmo serà la nova Fallera Major d’Alberic en 2020

Connect on Linked in

Alberic comptarà properament amb una nova Fallera Major Local. El seu nom és María José Fernández Anselmo i ha estat escollida durant el procés que des de fa dos anys es va obrir a la localitat per seleccionar les reines falleres, mitjançant sorteig si existia més d’una candidata.

Com va passar l’any passat, quan Glòria Signes, l’antecessora en el tron ​​de Maria José Fernández, va ser l’única fallera interessada en aquest lloc, enguany María José ha estat l’única candidata i, per tant, serà proclamada, en octubre d’enguany, com la nova Fallera major de la localitat, sent d’aquesta manera la tercera reina josefina de la història d’Alberic després de Maria José González en 2018 i Glòria Signes en 2019 i seguint amb la iniciativa que fa dos anys va capitanejar el regidor de Falles Josep Puig i el llavors president de la JLF, Agustí Pla.

La nova Fallera Major de la localitat, María José Fernández pertany a la Comissió Local Fallera i va tenir l’oportunitat de participar activament en el projecte en el qual es va decidir per unanimitat de les comissions locals comptar amb una màxima representant de les festes falleres. La tradició fallera de María José ve de lluny per a ella i és que la nova reina josefina, que va néixer a València però viu a Alberic, va ser fallera a la capital des dels 3 fins als 17 anys i en el municipi ja porta 12 anys com a fallera a la Comissió Local Fallera. “Em va agradar molt la idea que Alberic tingués una reina josefina i per a mi, que vinc de València capital on les falles es viuen intensament, era el màxim al que podia aspirar i per això vaig decidir presentar-me a Fallera Major Local.

És un orgull portar endavant aquest projecte a la localitat ja que gràcies a les Falles donem a conèixer el poble d’Alberic. L’objectiu principal que m’he posat durant el meu regnat és que el poble visca les falles intensament i transmetre aquesta passió que sent per les falles a tota la localitat. Ha estat tot un encert la creació d’aquesta figura i Alberic està millorant molt en el que a les Falles es refereix. Actualment totes les comissions estan molt unides i és una alegria veure l’ambient faller que existeix” ha assenyalat la nova reina josefina de la localitat, María José Fernández Anselmo.