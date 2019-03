Maria Josep Ortega, elegida per unanimitat candidata de Compromís a l’alcaldia de Carlet

Connect on Linked in

L’assemblea de Compromís de Carlet va acordar, per unanimitat, elegir Maria Josep Ortega com a candidata a l’alcaldia per a les pròximes eleccions locals que tindran lloc el 26 de maig. En l’acord de l’assemblea es va qualificar com a “molt positiva” la gestió realitzada per Ortega en l’alcaldia i es va manifestar la necessitat de continuar millorant, durant els propers quatre anys, les condicions de vida dels carletins i les carletines, acabant els projectes encetats i començant-ne de nous per a seguir avançant en la construcció d’una ciutat més habitable, més justa i més sostenible.

L’actual alcaldessa i ja candidata a revalidar l’alcaldia, Maria Josep Ortega, va agrair el suport unànime de tota l’assemblea i va manifestar que “es tracta d’un nou repte que mamprenc amb molta força, la mateixa il·lusió del primer dia, amb més experiència i més preparada que mai per a continuar treballant intensament des de l’alcaldia de Carlet si els nostres veïns i veïnes ens tornen a donar la seua confiança majoritària”.