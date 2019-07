Marzà: “Destinem 2 milions d’euros per a completar la piscina coberta de Cullera”

Print This Post

La piscina coberta ja està oberta al públic, gràcies a la construcció per part d’Esport de la Generalitat per valor de 4,8 milions d’euros.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, han signat un conveni per a finalitzar les obres del complex esportiu municipal de la localitat de la Ribera.

A la signatura del document també han assistit el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolà, i el regidor de Serveis Econòmics de Cullera, Juan Vicente Armengot.

Cal recordar que, a principis de juliol, Esport de la Generalitat va lliurar a l’Ajuntament de Cullera la nova instal·lació de la piscina coberta amb vestuaris i diverses zones de serveis, una construcció en la qual Esport de la Generalitat va invertir 4,8 milions d’euros.

Segons el conseller Marzà, “la construcció de la piscina coberta per a Cullera va estar paralitzada durant anys i amb el govern del Botànic la vam desbloquejar i l’hem feta realitat”. El responsable d’Esport de la Generalitat ha apuntat que “una de les nostres prioritats és garantir un bon servei a la ciutadania en matèria esportiva i de foment de l’activitat física. En el cas de Cullera i amb aquest conveni donem un pas més en el nostre compromís per dur endavant instal·lacions esportives dignes allà on calen”.

L’acord que s’ha signat fixa l’execució de les obres de la segona fase del complex esportiu municipal de Cullera, que consisteixen en la urbanització interior i l’adequació de la sala d’activitats de la segona planta, que inclouen zona de gimnàs i cafeteria.

Segons el conseller Marzà: “La Generalitat hi aportarà ara 2 milions d’euros fins a 2020 perquè l’Ajuntament de Cullera execute aquestes obres, que completen la piscina coberta que ja hem realitzat”.

L’alcalde de cullera, Jordi Mayor ha apuntat que “gràcies al fet que la Generalitat Valenciana ha pressupostat esta inversió, des de l’ajuntament podrem acabar la infraestructura, que suposarà una fita històrica, ja que comptarem amb uns serveis, on a més de natació oferirem diferents activitats i on s’integrarà la Regidoria d’Esports de forma fixa. Ara iniciarem el procés d’adjudicació de l’obra i quan estiga adjudicada a una empresa tenim previst un plaç d’execució d’uns 6 mesos”.

L’Ajuntament de Cullera va recepcionar el 4 de juliol passat l’obra de la piscina coberta realitzada per Esport de la Generalitat. A hores d’ara, la piscina està en funcionament per a tots els usuaris que en vulguen fer ús. Té 25 metres de llargària i és una de les millors instal·lacions, en la seua categoria, del territori valencià.

Millora i construcció d’infraestructures esportives

El conseller Marzà ha volgut recordar que “des del govern del Botànic vam haver de fer front a moltes promeses incomplides dels anteriors governs respecte a la millora i construcció d’instal·lacions esportives en les localitats valencianes i el cas de Cullera n’és paradigmàtic. Hem anat desbloquejant molts projectes i hem posat ordre a tot el desgavell amb el qual ens vam trobar”, i ha afegit que “a més, hem pogut iniciar altres línies d’ajudes racionals en col·laboració amb els ajuntaments, molt enfocades a les necessitats reals de cada municipi per a oferir instal·lacions esportives òptimes als seus veïns i veïnes”.

En aquest sentit, Esport de la Generalitat està tenint molt en compte els municipis de menys de 5.000 habitants, perquè tenen menys possibilitats de fer front a la millora, l’ampliació i la reparació d’instal·lacions esportives, però també dirigides a tots els municipis valencians pel que fa a millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i els recintes en què es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana.

La quantia destinada per la Conselleria per a aquestes subvencions ha ascendit en 2019 a 4 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 63 % respecte a la convocatòria anterior. En aquesta ocasió n’han estat beneficiaris 78 municipis al llarg de les comarques valencianes….