Marzà: “Triar FP és optar per una formació de gran qualitat que obri moltes portes al mercat laboral”

Els 205 millors alumnes de 26 especialitats d’FP mostraran les seues habilitats durant els dies de competició del #SkillsAutonòmics2020 que acollirà Fira València del 30 de març al 3 d’abril

La inscripció en el campionat estarà oberta fins a l’1 de març en l’enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/cv-skills

Els campionats de Formació Professional autonòmics valencians que organitza Educació de la Generalitat amb finançament del Fons Social Europeu, se celebraran a la Fira de Mostres de València del 30 de març al 3 d’abril pròxim. Hi participaran 205 alumnes de 26 especialitats d’FP, que mostraran les seues habilitats per a visualitzar l’FP com una opció d’estudis òptima.

Els Skills autonòmics són la primera etapa per a l’alumnat valencià que somia amb els campionats d’FP estatals SpainSkills, que tindran lloc a Madrid en 2021, per tal d’aconseguir el bitllet a l’olimpíada mundial WorldSkills, que se celebrarà a Xangai (la Xina) del 22 al 27 de setembre de l’any vinent.

Segons el conseller Marzà, “els Skills no només són una competició; són sobretot un punt de confluència perquè professorat i alumnat compartisquen experiències”, i ha afegit: “Per a nosaltres aquesta trobada és importantíssima perquè suposa reunir en un espai tot allò que es fa als instituts d’FP valencians i com en l’actualitat els estudis d’FP són una opció perfecta per a triar, tant per a l’alumnat de l’ESO, com per a totes aquelles persones que estan pensant a completar o tindre una millor formació per a la seua vida laboral. L’FP dona moltes garanties d’ocupabilitat i volem que els valencians i valencianes coneguen aquestes opcions formatives. Per això en l’àmbit autonòmic organitzem aquesta important trobada, perquè volem obrir les portes de l’FP a la societat i que es conega realment la gran aportació formativa de tants i tants cicles formatius en què triar”.

Aquesta és la segona vegada que la Conselleria organitza una final autonòmica en una sola seu. La primera es va celebrar en 2017 a Alacant, on s’acostaren a viure en directe la competició 6.200 estudiants per tal de descobrir-los l’ampli catàleg valencià de cicles de grau superior, integrat per 80 títols diferents, dels quals la meitat han cobert aquest curs el 90 % de les places.

En aquests Skills autonòmics s’espera batre el rècord d’assistència ja que el ventall de visites s’ha obert també a alumnat de 3r i 4t d’ESO amb l’objectiu de difondre entre aquests la variada oferta de cicles d’FP de grau mitjà del sistema educatiu valencià sostingut amb fons públics, que inclou 49 títols, vint dels quals han cobert més del 90 % de les places de primer aquest curs.

El dia 30 de març es farà l’acte d’obertura a Fira València, i el 3 d’abril, el de cloenda, mentre les competicions seran entre el 31 de març i el 2 abril.

Les 26 especialitats convocades

Les 26 especialitats convocades per a aquesta edició són les següents:

Reparació de Carrosseria; Tecnologia de l’Automòbil; Pintura de l’Automòbil; Fontaneria i Calefacció; Instal·lacions Elèctriques; Control Industrial; Ebenisteria; Fusteria; Jardineria Paisatgística; Refrigeració i Aire Condicionat; Mecatrònica; Disseny Mecànic – CAD; CNC Fresatge; Soldadura; Electrònica; Desenvolupament Web; D3 Disseny i Animacions de Jocs 3D; TIC – Administració de Sistemes en Xarxa; Perruqueria; Estètica; Cuina; Serveis de Restaurant i Bar; Pastisseria; Atenció Sociosanitària; Tecnologia de la Moda; Floristeria.



Aquest campionat és un valuós instrument de difusió de la Formació Professional i un mitjà per a motivar estudiants, professorat i empreses. Els joves participants competiran en cadascuna de les 26 especialitats esmentades i demostraran les seues capacitats, que seran avaluades per un jurat professional compost per professorat representant dels centres educatius participants, coordinats per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Els centres educatius poden participar-hi de dues maneres. En primer lloc, animant el seu alumnat a inscriure’s en la competició, ja que les guanyadores i els guanyadors formaran part de l’equip que representarà l’FP valenciana en el pròxim campionat nacional SpainSkills, que tindrà lloc en 2021 a Madrid.

La segona manera que tenen els centres de participar en #CVSkills2020 és visitant les competicions amb l’alumnat del centre, preferentment de tercer i quart d’ESO. En el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estan les instruccions que cal seguir, en l’apartat ‘Visites de grup’. Tota la informació sobre aquesta gran festa de l’FP valenciana es pot consultar en l’enllaç http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/cv-skills.

A banda dels 205 alumnes que competiran per a proclamar-se campions i campiones de l’FP valenciana, hi haurà més alumnes que participaran en les demostracions que s’estan organitzant de múltiples cicles d’FP així com d’ensenyaments artístics i esportius.

Qui hi pot participar?

Podrà participar en les competicions l’alumnat matriculat durant el present curs 2019-2020 en Formació Professional reglada, en centres públics o privats concertats. En el cas dels centres privats concertats, només alumnat que estiga matriculat en cicles formatius concertats.

Els alumnes han de tindre una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l’1 de gener de 1999, a excepció dels alumnes que s’inscriguen per a la competició en l’especialitat de Mecatrònica, que podran tindre una edat màxima de 25 anys complits a 31 de desembre de 2021, és a dir, haver nascut a partir de l’1 de gener de 1996.

Aquest dilluns passat es va obrir el termini perquè els centres educatius puguen inscriure el seu alumnat. La inscripció romandrà oberta fins a l’1 de març. Els centres docents han de fer la inscripció en la competició per via telemàtica a través del formulari electrònic següent: https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/264173?lang=ca-valencia.