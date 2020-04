Massalavés activa un pla d’ajudes socials extraordinàries per a la compra de productes de primera necessitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Massalavés ha posat en marxa un pla d’ajudes extraordinàries per a aliments i articles de primera necessitat, reforçant d’esta manera, el suport de Serveis Socials a les persones i famílies més vulnerables del municipi durant la crisi sanitària. Este pla atorgarà ajudes que van des dels 150 fins als 200 euros amb l’objectiu que esta situació especial provocada pel coronavirus afecte el menys possible als veïns i veïnes amb menors recursos. “A Massalavés ens preocupem pels nostres habitants i cuidem d’ells. No podem permetre que aquesta circumstància provocada pel Covid-19 deixe a ningú arrere”, assenyala Puri Noguera, alcaldessa de la població