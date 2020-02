Massalavés inverteix 65.000 euros en la reforma integral de la seua Biblioteca Municipal

Connect on Linked in

Massalavés ja compta amb la seua nova biblioteca municipal. Les autoritats públiques, encapçalades per l’alcaldessa Puri Noguera, van inaugurar les flamants instal·lacions aquesta setmana, després de diversos mesos de desenvolupament d’un projecte de condicionament en el qual s’han invertit exactament 65.824 euros.

La seu situada al carrer València número 12 de la localitat riberenca, comptava amb una antiguitat aproximada de trenta anys. L’edifici on se situa disposa de tres altures i en la planta baixa es trobava entre altres, un magatzem municipal adossat a la biblioteca pública de xicotetes dimensions. L’ajuntament disposa d’altres immobles com a depòsit pel que es va proposar ampliar la superfície de la biblioteca, la qual cosa ha permés millorar les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, així com permetre una zonificació d’usos més d’acord amb les necessitats actuals dels veïns i veïnes.

S’ha establit una zona d’accés i control, una ludoteca infantil, un espai principal de 90 metres quadrats, una sala d’ordinadors per al contacte amb les noves tecnologies i uns renovats banys. En total, al voltant de 170 metres quadrats per a l’estudi i lectura, amb WiFi per a tots els usuaris. Les obres també han permés millorar l’estat dels revestiments, modernitzar el mobiliari i adaptar la seguretat i salut de les instal·lacions. Aquesta remodelació ha sigut possible gràcies a una subvenció de la Diputació de València i s’ha executat dins del Pla Provincial d’Obres i Serveis. «Hem culminat un altre projecte important. Era una obligació. S’ha fet una renovació completa buscant l’accessibilitat i aprofitant al màxim tots els espais. La nova biblioteca ens ajudarà a continuar promovent la cultura des de la base, la lectura, la formació i l’educació, sent un centre de proximitat. La transformació ha sigut extraordinària. És una mostra més que aquest equip de govern aposta per millorar els serveis que Massalavés presta als seus habitants», apunta Puri Noguera, alcaldessa del municipi.