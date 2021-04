Massalavés s’adhereix a la Xarxa de la Diputació contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

Massalavés fa un pas més cap a la igualtat i la lluita contra la violència masclista i s’ha unit a la llista de Municipis Protegits contra la violència de gènere. Amb Massalavés, ja són 14 les localitats de la Ribera integrades en aquesta xarxa provincial que fomenta el treball conjunt i l’intercanvi d’experiències entre institucions per donar la millor resposta possible davant aquesta xacra social. El projecte busca crear sinergies entre els ajuntaments i les entitats locals per lluitar contra una problemàtica persistent en la nostra societat.

La Xarxa es va constituir el 14 de novembre del 2018, amb 49 ajuntaments fundadors, als quals s’han anat unint poc a poc consistoris fins arribar als 111 que hi ha en l’actualitat. A partir d’ara, Massalavés comptarà amb els recursos adequats per poder desenvolupar-los en col·laboració amb la Diputació de València i per crear el seu propi pla d’igualtat contra la violència de gènere. “Massalavés és un poble compromès contra una xacra que ens afecta a tots i a totes i és per això que hem decidit anar més enllà unint-nos a aquest projecte, que creiem que és molt interessant i que permetrà que la nostra localitat compte amb totes les eines necessàries per lluitar contra aquesta desigualtat social que hem de viure en el nostre dia a dia” ha afegit Puri Noguera, alcaldessa de la localitat