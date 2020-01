Massalavés tanca 2019 amb un romanent de tresoreria superior als 700.000 euros

Print This Post

L’Ajuntament de Massalavés va confirmar en 2019 la seua excel·lent situació econòmica. L’executiu que dirigeix Puri Noguera va ratificar la bona marxa de les finances locals amb unes arques municipals en les quals ja es compta amb un romanent de tresoreria superior als 700.000 euros, sense que es compte amb cap dèficit bancari. Així ha quedat registrat en el pressupost municipal aprovat per al present 2020, que ascendeix a 1.250.796 euros i que es preveu tancar amb un saldo neutre.

“A Massalavés portem ja molts anys treballant en la bona direcció i som dels pocs ajuntaments que hem passat la crisi econòmica amb els comptes en positiu. No és un tema fútil, ja que això suposa que els nostres veïns han pogut gaudir de serveis, que no s’han pujat els impostos i que l’ajuntament no ha hagut de fer grans sacrificis durant una època en la qual a nivell mundial s’ha passat molt malament”, argumenta l’alcaldessa, Puri Noguera. El pressupost d’enguany, de fet, continua en la mateixa línia i s’augmentarà la partida que es destina a les diferents associacions locals “perquè suposen l’eix vertebrador de la nostra societat. El poble es dirigeix des de l’ajuntament però la localitat es vertebra des de les associacions”, argumenta Noguera. A més, el consistori podrà escometre importants projectes que han sigut reclamats durant anys, cas de la reforma del Teatre Municipal, de l’Escoleta o del centre mèdic, amb el que milloraran enormement les instal·lacions a disposició de la ciutadania.

Pel que fa a les despeses municipals per a 2020, el personal municipal concentrarà bona part de les partides, així com també el subministrament d’aigua potable o electricitat, el servei de neteja viària o l’organització dels diferents actes festius i culturals que s’expandeixen durant tot l’any. Els ingressos procediran principalment de la recaptació de l’IBI Urbana, les transferències de l’Estat i els fons de cooperació de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

Els comptes van ser aprovats gràcies als vots del Partit Popular, als quals es va sumar un altre regidor del grup de no-adscrits. Es van oposar el representant del PSOE i el de Compromís.