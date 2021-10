Massamagrell celebra la VI Marató de microrelats València Escriu-Massamagrell

Connect on Linked in

En la modalitat “adult” es van repartir 5 premis i en la modalitat “jove”, 3, amb un muntant econòmic que va ascendir a 1.000€ en total

Dissabte passat 23 d’octubre es va celebrar en el Centre Cultural Massamagrell la VI Marató de microrelats València Escriu-Massamagrell (2021).

Aquesta activitat, organitzada per la Biblioteca de Massamagrell en col·laboració amb el col·lectiu literari València Escriu, emmarcada dins de la programació de la Setmana de la Biblioteca de l’Ajuntament de Massamagrell, va reunir un gran nombre de participants: en la modalitat “adult” va haver-hi 25 persones inscrites i en la modalitat “jove” va haver-hi 13 persones inscrites. Els relats guanyadors han sigut:

En modalitat “adult”:

1r premi: Heretaràs la terra, de Juan Folguera Martín.

2n premi: Abstindre’s amants de les peixeres, de Luis Jurado Quesada.

3er premi: Sincronia, de Miguel Ángel Page Hernández.

4t premi: Hospicia, de Rosa Martínez Famelgo.

5é premi: Segur?, de Rafael Blasco López.

En modalitat “jove”:

1r premi: Embalums i butxaques, d’Erika Laguna Pozo.

2n premi: Delator, d’Alba Luna Moreno.

3er premi: Una visita sanguinària, de Rahela Paval Gombos.

La quantitat total entregada en premis és de 1.000€. El primer premi consta de 250€, el valor del segon són 150€, i el del tercer, 100€. Respecte a la modalitat “jove”, la dotació dels premis en material de papereria i llibre electrònic és de 500€.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Vull donar la meua més sincera enhorabona a totes les persones premiades i agrair a tots els participants la seua implicació en aquesta activitat que tant dignifica la igualtat en la creativitat artística”.

Per part seua, la regidora de Biblioteca, Araceli Munera, afig: “creiem en la importància de la transversalitat de les àrees, i per això s’inclou la modalitat juvenil i la perspectiva de gènere com a criteri a valorar en una setmana de tal envergadura com és la Setmana de la Biblioteca del nostre Ajuntament”.