Massamagrell instal·la plaques fotovoltaiques en l’edifici de la Policia Local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La iniciativa compleix amb el Pacte d’Alcaldies pel clima i l’agenda 2030

L’Ajuntament de Massamagrell ha instal·lat plaques fotovoltaiques en l’edifici de la Policia Local destinades a l’autoconsum i, en cas d’apagada o avaria, l’energia produïda per aquestes plaques farà que la comissaria de la Policia Local sempre dispose de llum.

“Des del Consistori continuarem treballant per aquesta mena de plans. És important apostar per la transició ecològica i l’eficiència energètica “, afirma Paco Gómez, alcalde de la localitat.

El projecte s’ha impulsat amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica del territori. L’aposta per la transició ecològica municipal es materialitza en projectes com aquest, on les energies renovables juguen un paper clau.

“Aconseguir reduir el nostre impacte mediambiental depén d’accions com aquestes. Hem de continuar incentivant aquest tipus d’accions per a aconseguir una millora de l’eficiència energètica“ assegura Raquel Gómez, regidora de Sostenibilitat Ambiental.

Per a aconseguir-ho, s’ha realitzat una inversió total de 41.031 €, provinents del romanent de tresoreria de 2021 de l’Ajuntament. A més, s’ha apostat per l’economia de proximitat per a dur-ho a terme. La instal·lació de les plaques solars ha sigut encarregada a una empresa de Massamagrell.

Aquesta iniciativa local compleix amb el Pacte d’Alcaldies pel clima i l’agenda 2030. El compromís municipal per aconseguir la transició ecològica i reduir l’impacte mediambiental continua a través d’accions com aquesta.