Massamagrell posa en marxa el seu III Pla Municipal d’Igualtat

Els projectes integrals de base participativa són l’eix d’aquest nou pla

L’Ajuntament de Massamagrell acaba de posar en marxa el seu III Pla Municipal d’Igualtat. Un nou pla que, amb l’àmplia experiència que ha adquirit el municipi en matèria d’igualtat en els últims anys, té l’ambició de ser més madur i innovador. I aquesta innovació la veiem a través de projectes integrals de base participativa, en els quals s’han implicat diferents grups socials i diverses àrees municipals.

D’aquesta manera, cada any es proposarà l’execució de cinc macroprojectes que intentaran abastar diferents aspectes relacionats amb la igualtat: sensibilització, participació, violència de gènere, joventut i àmbit laboral, entre altres. Per tant, les accions individuals han sigut substituïdes per projectes més transversals.

El diagnòstic previ per a l’elaboració del pla ha constat de tres parts. La primera, una anàlisi de dades estadístiques sobre qüestions municipals com les laborals o les de conciliació. La segona, un qüestionari a la població que abasta aquestes qüestions a més d’altres temes com a urbanisme, mobilitat o violència de gènere. I la tercera, reunions amb diferents grups clau de la ciutadania, com a associacions de veïns i veïnes, associacions de dones o scouts. A més, també s’han mantingut reunions amb diferents grups clau de ciutadania organitzada a través del teixit associatiu del municipi, les direccions dels col·legis i de l’institut, funcionariat, i corporació municipal.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Enguany fem un gran salt amb un pla ambiciós i del qual espere que gran part de la societat se senta partícip, perquè la igualtat és cosa de tots i totes”.

Per part seua, la regidora d’Igualtat, Araceli Munera, ha afegit que “entrarem al detall de totes les accions plantejades en el macroprojecte per a ser el més rigorosos possibles i continuar avançant en matèria d’igualtat”.

Pròximament, l’Ajuntament farà una presentació d’aquest III Pla d’Igualtat de Massamagrell en un acte oficial al qual podrà assistir la ciutadania.