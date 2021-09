Massamagrell rep per segon any consecutiu fons per a la inserció sociolaboral

Connect on Linked in

La subvenció de 133.928 euros, es destinarà a projectes per a persones en risc d’exclusió

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Massamagrell percebrà una subvenció valorada en 133.928 euros provinents de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Aquests fons tenen com a objectiu la implementació de projectes que desenvolupen itineraris d’inserció sociolaboral, destinats a persones del municipi en situació o risc d’exclusió social.

Des del consistori asseguren que a través d’aquests fons s’implementaran projectes per a millorar la vida dels veïns i veïnes que es troben en una situació desfavorable, i d’aquesta manera, cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones i garantir-los una progressiva inserció sociolaboral.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, destaca que “des que entrem a l’Ajuntament hem mostrat les nostres clares intencions per a evitar que ningú quede arrere, i per aquest motiu ens satisfà que, per segon any consecutiu, ens hagen concedit aquesta subvenció”.

La regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda comenta que “l’any passat vam posar en marxa el programa Mass’Activa, mitjançant el qual es van desenvolupar itineraris integrats d’aquest tipus. Amb l’adjudicació d’aquesta nova subvenció tractarem de continuar amb aquesta iniciativa”.