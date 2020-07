Mayor anuncia un pla per a rehabilitar el barri del Pou

Print This Post

L’alcalde de Cullera convida als veïns a consensuar el full de ruta per a recuperar este espai urbà



L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va anunciar ahir dimarts durant el ple ordinari de juliol que l’ajuntament treballa ja en l’elaboració d’un pla director que òbriga les portes a la rehabilitació i revitalització integral del barri.



I es farà sense esperar als diners d’Europa perquè «no podem permetre’ns un any més en blanc esperant a vore si ens aproven o no un projecte des de Brussel·les».



Mayor va defensar que el programa que pretén dur a terme el consistori és ambiciós i no es reduirà a les millores urbanístiques, sinó que anirà més enllà i abordarà el fons dels problemes estructurals i socioeconòmics que patix el barri.



«Podríem haver-nos limitat a arreglar quatre carrers i deixar-los bonics, però això no solucionarà els problemes de fons de les persones que viuen allí», va assenyalar el primer edil.



Per eixe motiu, des de 2015, Cullera ha inclòs en tots i cadascun dels seus plans estratègics la recuperació del barri mudèjar com un dels eixos fonamentals per al desenvolupament sostenible de la ciutat.



«El barri del Pou ha sigut, és i serà per a nosaltres una prioritat», va remarcar la màxima autoritat municipal, qui va recordar que durant el període 2003-15 «no es va impulsar ni una sola iniciativa encaminada a donar solucions al barri i a la seua gent».



Crida al consens

Finalment, Mayor va demanar als veïns que treballen colze a colze al costat del consistori en esta llarga tasca que queda per davant «perquè des del consens entre tots aconseguim posar en valor una de les joies arquitectòniques de la Comunitat Valenciana amb major potencial turístic».



En eixe sentit, Jordi Mayor va tornar a emplaçar a una nova reunió als activistes del barri perquè coneguen de primera mà el projecte i puguen realitzar les seues aportacions.



L’actual problemàtica del barri del Pou té els seus orígens en la falta de planificació històrica que l’Ajuntament de Cullera ha tingut pel que respecta a actuacions específiques per a un barri que compta amb unes característiques molt pròpies.