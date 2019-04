Medi Ambient consolida el pla de vigilància i prevenció d’incendis per a la present campanya

Connect on Linked in

189 recursos i 141 vigilants, distribuïts pel territori amb més de 260 agents mediambientals i tècnics dels serveis centrals i territorials.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha consolidat per a enguany el pla de vigilància preventiva d’incendis forestals encarregat a Vaersa, que va augmentar en l’últim encàrrec un 13% en hores de vigilància i nombre d’unitats en el territori amb 22 operatius més disponibles a tal fi.

Es tracta d’incidir any rere any en la prevenció com a eix principal per a disminuir en nombre d’incendis, mitjançant la vigilància activa, detecció primerenca i la informació i dissuasió dels usuaris de la muntanya.

El pla de vigilància preventiva compta amb una trentena de tècnics en les direccions territorials i en la Direcció General. Al llarg del territori, es compta amb 189 recursos com observatoris i unitats de vigilància i 414 vigilants.

La directora general ha posat en relleu el paper dels 260 agents mediambientals presents en el territori durant tot l’any, que a més de la vigilància i prevenció tenen les funcions d’investigació de causes dels incendis i d’agents de l’autoritat i policia judicial, iniciant els procediments sancionadors en cas de comportaments que incomplisquen la normativa d’incendis.

Ara, en aquests dies de Pasqua es demana extremar les precaucions i no fer foc en zones que no estiguen autoritzades.