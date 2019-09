Meliana celebrarà enguany l’edició que fa vint de Fimel

Connect on Linked in

Enguany, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana (Fimel) celebra els 20 anys. La fira d’aquestes característiques pionera de la comarca va començar l’any 2000 amb el canvi de mil·lenni, tot un repte. Des d’aleshores, ha sigut una referència a l’Horta Nord i una cita obligada per a molts veïns i moltes veïnes dels pobles de la zona. La inauguració serà el divendres 20 de setembre, de vesprada, i està previst que en l’acte participe la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà. S’homenatjarà la Farmàcia Gloria Gil, el llaurador Ramon Ruiz i l’entitat degana del municipi, l’Associació el Casino l’Amistat, amb 110 anys d’existència.

Com explica la regidora de Foment Econòmic i Agricultura, Amparo Martí: “la fira és un aparador de tot el que, des de Meliana, estem fent en la promoció del comerç i dels serveis que s’ofereixen, de l’activitat agrícola a l’horta i, més recentment, també de les primeres propostes turístiques, àmbits tots molt vinculats i interrelacionats”. Així, el comerç local estarà representant per l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC), que tindrà estand propi on es podrà visitar la ja tradicional exposició de fotografia. A més hi haurà els estands de molts comerços associats i d’altres comerços locals i de fora del municipi. La previsió és mantindre el nivell d’expositors dels anys anteriors, al voltant de la seixantena. Pel que fa a l’agricultura, les activitats estaran centrades en l’estand del Consell Agrari.

La regidora destaca com, enguany, coincidint amb la fira i molt relacionat amb ella “participarem, dins del projecte de Turisme Carraixet, en la proposta de Miradors de l’horta, amb una escultura efímera ubicada en un camp del nucli de Roca on, diumenge, també se celebrarà el primer Mercat de la Terra de Roca d’aquesta temporada”. És important incidir en el fet que la proposta de Miradors de l’horta es realitza coincidint amb la Valencia Design Week, precisament quan acabdem de saber que el 2022 València serà la capital mundial del disseny.

S’ha mirat de fer una programació molt variada per a tots els públics i molt participada pel teixit econòmic, associatiu i cultural del poble. Així, els serveis d’emergències i els bombers faran un desplegament d’efectius amb diferents activitats; l’IES La Garrigosa farà un taller d’extracció de llavors i l’empresa Schneider electric farà un taller de promoció de l’enginyeria entre la gent jove; la Unió de Llauradors farà una xarrada sobre la incidència de Mercosur i hi haurà demostracions de taekwondo, spinning i colpbol. A més del passacarrer de l’escola de tabal i dolçaina, el concert de l’Associació Amics de la Música o el teatre de Peloki. L’actuació del grup Els Jóvens tancarà enguany la fira diumenge de vesprada.

D’altra banda, la responsable de la fira comenta: “l’estand de l’Ajuntament estarà dedicat a l’urbanisme amable centrat en els temes de mobilitat, especialment l’Anell Verd metropolità, els camins escolars segurs i el nou sistema de bicicletes públic de BiciMeliana, aspectes que també han de facilitar l’activitat comercial i de carrer o el coneixement de l’horta”. Meliana serà de nou visita obligada el tercer cap de setmana de setembre, els dies 20, 21 i 22.