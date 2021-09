Meliana presenta la segona edició del festival Mosaics de Música

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Institut Municipal de Cultura de Meliana ha presentat la segona edició del festival Mosaics de Música que tindrà lloc els dos últims caps de setmana de setembre al pati del palauet de Nolla, els mosaics del qual donen nom i sentit a aquesta nova aposta cultural del municipi.

Com explica el regidor de Cultura, Josep Mateu: “amb aquest festival hem buscat la connexió d’un dels nostres béns patrimonials més importants, com són els mosaics de Nolla, amb una proposta musical diversa, eclèctica, de qualitat i buscant també una certa vinculació al municipi”. Així, en la proposta d’enguany hi haurà jazz, acústic, música clàssica, rock o neofolk.

Els concerts se concentren en els caps de setmana. El primer, del 17 al 19 de setembre, comptarà amb la proposta de Satoshi, Sidonie i el duet Sanz-Morant, mentre que del 24 al 26 actuaran el cor Lluís Vich, Senior i el cor brutal i Eixa. Tota la informació es pot trobar en la web www.imcmeliana.com La venda d’entrades començarà el 7 de setembre.

Amb aquesta proposta, continua el responsable: “oferim fragments musicals, propostes i estils diversos però que, peça a peça com en un mosaic Nolla, conformen un tapís acolorit amb tot el seu sentit i la seua forma, aquest és l’esperit del festival”. La vinculació amb Meliana es dona amb la participació del músic del municipi, Jordi Sanz, qui, juntament amb el pianista Antonio Morant, presenta el seu treball de música de plectre ‘Félix de Santos. Obras de Concierto’. I també amb el cor Lluís Vich, amb components de Meliana.



Finalment, Mateu conclou: “el lloc de celebració del festival no podia ser cap altre que el pati del palauet de Nolla, bressol i mostrari d’aquest paviment industrial valencià tan emblemàtic que conforma els mosaics Nolla”. Abans dels concerts, amb l’entrada hi ha inclosa una breu visita al palauet per tal de vore els resultats de les obres de rehabilitació. Els concerts se celebraran de vesprada amb l’aforament permés i seguint totes les mesures sanitàries.