Meliana restringeix el trànsit pel centre urbà

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha aprofitat el mes d’agost per a realitzar els canvis i les tasques de senyalització que restringeixen el trànsit i l’aparcament pel centre urbà i converteixen l’entorn de la plaça Major en un espai de preferència per a vianants i l’ús ciutadà. Així, ara només hi podrà accedir el veïnat per a arribar als domicilis i els guals de l’àmbit de la plaça, el transport fins a les zones de càrrega i descàrrega, els vehicles de mobilitat reduïda i els vehicles municipals.

En paraules de l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Josep Riera: “com està passant a la majoria de municipis del nostre entorn i de qualsevol lloc, els centres urbans i els nuclis històrics s’estan restringint al trànsit i estan esdeveninet espais d’ús ciutadà”. En el cas de Meliana, aquesta actuació està recollida en tots els documents tècnics urbanístics i estratègics, com ara la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), el projecte dels Camins escolars segurs o l’estratègia europea ViuHo (EDUSI).

Així, explica el màxim responsable, “el que hem fet ara és limitar l’única entrada que quedava a la plaça i hem canviat el sentit del carrer Lucas Ferrer Badía perquè els vehicles tinguen una altra eixida des del carrer Lledoner, tot i que la finalitat és que els vehicles es desvien abans, pel carrer Jaume Roig i transiten pel carrer València cap a la zona d’aparcament de la plaça de la Llibertat, a tres minuts de l’Ajuntament. Amb aquesta actuació es resol l’eixida del centre cap al sud i cap a l’oest”. Cal recordar que l’Ajuntament ja ha fet diverses actuacions els últims anys per tal de poder arribar a fer aquest pas definitiu. Entre altres, es va acabar la urbanització de la cruïlla dels carrers Sol i Garrigosa, s’ha obert el carrer València fins al pas a nivell de manera que, juntament amb el carrer Doctor Ferrer, permeten la mobilitat entre les dos parts del nucli urbà separades per les vies de la línia 3 del metro. D’aquesta manera, s’evitarà el trànsit, fins ara obligat, de tots els vehicles que creuaven el pas a nivell que, sí o sí, havien de passar pel centre i eixir pel carrer del Forn Vell, o fer tota la volta a la plaça Major per a eixir pel c/ Misericòrdia.

A més, al seu dia es va habilitar el pàrquing de la plaça de la Llibertat, molt a prop del centre. També s’han fet unes altres dos actuacions complementàries, com ara el canvi de sentit en la connexió de la plaça de la Cultura amb el c/ Lluís Vives, que facilita l’eixida dels cotxes del centre cap al nord; i la millora del c/ Juli Benlloch que, juntament amb la construcció de la rotonda de la CV-300, facilitarà l’eixida cap a l’oest.

Finalment, Riera conclou “totes aquestes actuacions tenen la finalitat d’anar implantant un nou model de mobilitat al municipi menys contaminant i sostenible en què el vehicle de motor s’utilitze menys i la gent transite a peu o en bicicleta”. Sobretot tenint en compte que tot el terme de Meliana està vertebrat per dos carrils bici principals com són el de la Via Xurra i l’Anell Verd metropolità.