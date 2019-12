Mercat solidari de Nadal en Alfarb

Print This Post

El diumenge 22 de desembre, Alfarb celebra el seu tradicional Mercat solidari de Nadal a benefici de l’Associació espanyola contra el càncer. Un mercat que, a més de solidari, té per objectiu fomentar el comerç local i el consum responsable.



Des de les 10 del matí, la Plaça Nova de Alfarb comptarà amb diverses parades on podrem trobar des de roba, bijuteria i artesania, fins menjar, flors i plantes, a més de mercat de la terra amb fruita i verdura ecològica i els productes tradicionals del forn local de José Pons.

Un percentatge de les vendes es destinarà a la lluita contra el càncer a través de la Junta Local de l’AECC, que col·labora activament en l’organització de l’esdeveniment junt a les Ames de Casa i l’Ajuntament d’Alfarb.

Per acabar de completar esta jornada festiva i solidària, hi haurà castells inflables i altres diversions per als més menuts, a les 11h una actuació del grup de gimnàstica local i a les 12:30h el colofó amb el concert de Dazzling Road, grup de blues/soul de la Ribera.

L’oportunitat perfecta per passar un dia solidari en família i trobar els últims regals de Nadal.