Carlos Galiana ha donat a conèixer la nova campanya de Sant Dionís

«Més amor que mai» és el reclam de la nova campanya impulsada per l’Ajuntament per incentivar la compra de la tradicional mocadorà de la festa de Sant Dionís. Amb este objectiu, la Regidoria de Comerç ha distribuït entre forns i pastisseries un joc d’adhesius que permet a la clientela d’estos establiments crear una postal o carta d’amor personalitzada. «Es tracta d’un joc inclusiu que contempla totes les maneres d’estimar i amb què volem potenciar un Sant Dionís especial que fomente el comerç local».



El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha donat a conèixer hui esta nova campanya «de promoció i suport als locals comercials locals arran la tradicional festa delsenamorats i les enamorades». I ha explicat que enguany, «amb la proposta municipal, el missatge d’amor també es pot fer arribar a la família, als amics o a les mascotes».



«Concretament, la línia creativa de la campanya s’ha basat en uns avatars tractats com a personatges dels videojocs en 8-Bits, recognoscibles per tots els públics i emfatitzant el concepte de joc a l’hora de personalitzar la postal de la campanya. Tot el material, estarà acompanyat d’animacions i creacions per a xarxes socials que ens seran molt familiars», ha explicat el regidor.